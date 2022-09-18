موانئ البحر الأحمر تتداول 9 آلاف طن بضائع و592 شاحنة



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 592 شاحنة، و40 سيارة بالموانئ، مشيرا إلى أن إجمالي السفن على الأرصفة بلغ 10 سفن، فضلا عن وصول ومغادرة 895 راكبا.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الواردات شملت 2000 طن بضائع، و319 شاحنة و20 سيارة، فيما تضمنت الصادرات 7 آلاف طن بضائع و273 شاحنة و20 سيارة.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفنية (أمل) وغادرته السفينتان (الحرية 2، بوسيدون أكسبريس)، كما استقبل ميناء نوبيع الفينة (عمان) وغادرته السفينتان (سينا، بريدج).