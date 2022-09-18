165 سفينة تغادر أوكرانيا تحمل 3.7 مليون طن من الحبوب 



قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية،اليوم الأحد،إن ثماني سفن تحمل أطنان من المنتجات الزراعية غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم الأحد. وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية- أنه في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي،غادرت ثماني سفن موانئ أوديسا الكبرى باجمالي حمولة تجاوزت 140 طنا من المنتجات الزراعية،وتنتظر اثنتان أخريبن دورهما والظروف المواتية للمغادرة باجمالي حمولة تقترب من الـ30 طنا،ليرتفع إجمالي عدد السفن التي غادرت الموانىء الأوكرانية إلى 165 سفينة حملت على متنها 3.7 مليون طن من المنتجات الزراعية،وذلك بموجب اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية.

وقد تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بعد أن قامت روسيا بالعملية العسكرية البلاد في فبراير الماضي وأغلقت موانئها،مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا والشرق الأوسط. وكانت أوكرانيا - وهي منتج ومصدر عالمي رئيسي للحبوب - تقوم بشحن ما يصل إلى ستة ملايين طن شهريا قبل الحرب.

وقد أعيد فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق وقعته موسكو وكييف في يوليو الماضي،وقالت الوزارة إن هذه الموانئ قادرة على تحميل وإرسال 100-150 سفينة شحن إلى الخارج شهريا.