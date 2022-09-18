رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني: سعر الدولار الحقيقي 23 جنيها مصريا



قال الدكتور عمرو حسانين الخبير الاقتصادي ورئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، إن التوقعات حول العالم بالدخول في موجة تضخمية كبيرة وركود اقتصادي وانكماش واسع ولجوء البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التخضم تصدر بشكل يومي عن الاقتصاد العالمي

موضحًا خلال مداخلة هاتفية خلال "برنامج “كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أنه وسط كل هذه التوقعات فإن الصحافة العالمية الاقتصادية تهتم بشكل خاص بالاقتصاد المصري ولايكاد يمر يوم دون صدور تقرير أو توقعات بشأن الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع العالمية، قائلًا: ”هذا الاهتمام بمصر لمكانتها وسط الاقتصاديات الناشئة عشان ناس كتيرة بتتخيل أن مصر خارج سياق مايدور في العالم وهي موجودة وبشدة لأن موقعها الاستراتيجي وأنها لاعب رئيسي وهي من أكثر الدول التي تحظى بمقالات في الصحف العالمية".

توقعات سعر صرف الجنيه أمام الدولار



وأشار إلى أنه فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه أمام الدولار فإنه لايستطيع أحدًا الجزم بمعرفته بالسعر الحقيقي للجنيه أمام الدولار لكن أغلب التوقعات تشير إلى أنه سيكون مابين 21-23 جنيهًا أمام الدولار مشددًا أن العنصر الأهم أن التحركات ستكون بطيئة وتدريجية وليست بشكل حاد قائلًا: “ مش هنشوف نط جامد زي اللي كنا بنشوفها”.



وعن الأوضاع العالمية قال: "منذ عام الكوفيد وكانت كل التوقعات في ضوء طباعة النقد بكميات كبيرة في الولايات المتحدة واوروبا ان ندخل في نفق تباطؤ نمو إقتصادي عالمي خاصة مع تقلص الانتاج وازمات سلاسل الامداد مضافًا إليها مؤخرًا الحرب الروسية الاوكرانية ومشاكل الاتحاد الاوروبي مع روسيا بعد ازمة الطاقة حيث تشير التوقعات أن القارة العجوز ستشهد أحداثًا غير مسبوقة كنتيجة لتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية ".



وقال إن توقعات بعض المؤسسات الدولية المتفائلة حول النهوض من الركود والتضخم مفرطة في تفاؤلها لأن الركود أو التضخم لا بد أن تأخذ دورتها وهي على الأقل عام، قائلًا: "لازم دورة كاملة وأقل شيء عام أو عام ونصف حتى الخروج منها وأتوقع أن تكون حتى منتصف 2024 "