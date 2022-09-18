مميزات وأسعار ايفون 14 برو ماكس iphone 14 pro Max وعيوبه ومواصفاته

يرغب قطاع كبير من المواطنين في معرفة أدق التفاصيل الخاصة بهاتف ايفون 14 برو ماكس iphone 14 pro Max، وذلك من حيث السعر والمواصفات والعيوب والمميزات.

ويعتبر هاتف ايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max هو الهاتف الأغلى من شركة آبل، وتم تطويره بشكل كبير عن الجيل السابق iPhone 13 Pro Max، حيث يأتي بشاشة مختلف مع دعم خاصية الـ Always On display لتستطيع معرفة الاشعارات بشكل لحظي وسريع مع تحسين الكاميرات واستخدام معالج أقوى.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، أدق التفاصيل حول هاتف ايفون 14 برو ماكس iphone 14 pro Max من حيث السعر والمواصفات والعيوب والمميزات، وهو على النحو التالي:-

مواصفات ايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max

- يدعم الهاتف خاصية الـ NFC.

- يأتي هاتف ايفون 14 برو ماكس بأبعاد 160.7×77.6×7.85 ملم مع وزن 240 جرام.

- يدعم الهاتف شريحة إتصال من نوع Nano Sim وشريحة إتصال من نوع eSim.

- يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G.

- بالنسبة للخامات تأتي مع واجهة درع السيراميك مع‏ ‏سطح خلفي من الزجاج المركب غير اللامع مع فريم من معدن الستانلس ستيل.

- يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68 المقاوم للماء حتى 6 متر لمدة نصف ساعة.

- الشاشة تأتي بشكل جديد كليا حيث تأتي بشكل قطع يسمى الجزيرة المتحركة في منتصف الشاشة وتأتي من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بمساحة 6.7 إنش بدقة 1290×2796 بكسل مع معدل كثافة بكسلات بمعدل 460 بكسل لكل إنش، بالإضافة إلى طبقة مقاومة للخدش مع توافق الشاشة بالكامل لخاصية الـ Always On Display، بالإضافة إلى معدل التحديث الـ 120Hz مع خاصية الـ HDR10 مع سطوع عالي جدا يصل إلى 2000 شمعة.

- يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية، وهي على النحو التالي:-

* الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

* الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

* الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

* الإصدار الرابع يأتي بذاكرة صلبة بسعة 1 تيرا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

* لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري.

- أما عن الأداء فالهاتف يأتي بمعالج من شركة ابل من نوع A16 Bionic بتكنولوجيا الـ 4 نانو مع معالج رسومي Apple GPU 5-core graphics فهو معالج قوي جدا من شركة أبل.

- الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وتدعم الاوتوفوكس، كما يوجد عدسة ثانية للـ Face ID والعزل.

- الكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري الـ OIS، أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.8 وهي الكاميرا الخاصة بالزوم الحقيقي 3X وتدعم المثبت البصري الـ OIS، أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع، كما يوجد سنسور TOF 3D لعمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

- يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بمعدل التقاط 24 و25 و30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 25 و30 و60 و120 إطار في الثانية الواحدة.

- يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.

- الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6 كما يدعم الـ Dual-band، hotspot.

- البلوتوث يأتي بإصدار 5.3 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP، LE.

- يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ Dual-band A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS.

- وسائل الأمان والحماية، يدعم الهاتف بصمة الوجه Face ID.

- يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي.

- السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتحصل على صوت أفضل نسبيًا.

- منفذ الـ USB يأتي من النوع القديم من نوع الـ Lightning.

- البطارية بحجم 4323 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 20 واط والشحن اللاسلكي الـ MagSafe بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي مع شواحن الـ Qi العادية بقوة 7.5 واط.

- يأتي الهاتف بنظام تشغيل iOS 16.

images - 2022-09-18T205636.330

مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max

- يدعم الهاتف شبكات الاتصال الـ 5G.

- يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بشهادة الـ IP68.

- تجربة تصوير ممتازة كما هو معتاد من شركة ابل سواء في الصور أو الفيديوهات، فلقد تم استخدام كاميرا 48 ميجا بيكسل لتحصل على تجربة تصوير أفضل مما سبق، وأيضا تم تطوير عدسة السيلفي بشكل ملحوظ وإضافة أوتوفوكس.

- سماعات ستيريو لتحصل على تجربة صوتية فريدة من نوعها.

- أبرز ما يميز آبل دعمها الكامل والمستمر في تحديثات نظام التشغيل الـ IOS.

- ستحصل على أقوى أداء بفضل معالج آبل الـ A16 Bionic بتكنولوجيا الـ 4 نانو.

- شاشة كبيرة المقاس من نوع LTPO Super Retina XDR OLED مع دعمها لمعدل التحديث الـ 120Hz بالإضافة إلى HDR10 وDolby Vision مع سطوع عالي جدا يصل إلى 2000 شمعة.

- دعم خاصية الـ Always On Display أخيرا.

- شكل قطع الشاشة الجديد تسميه أبل الجزيرة المتحركة Dynamic Island يتم استخدامه بشكل جميل جدا في إظهار الاشعارات ليمنحك تجربة مختلفة.

- الهاتف نسخة من iPhone 14 Pro، ولكن مع شاشة أكبر وبطارية أكبر.

عيوب هاتف ايفون 14 برو ماكس iphone 14 pro Max

- شريحة eSim غير مدعومة في مصر حاليا.. فالاصدار الامريكي من الهاتف لن يعمل في مصر لأنه بـ eSim فقط.

- ميزة اتصال الطوارىء بالـ ستالايت تعمل في أمريكا وكندا فقط، فلن تستطيع الاستفاده منها في مصر والوطن العربي.

- لا يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K بعكس المنافسين مثل S22 Ultra.

- لم يتم تطوير الكاميرا الزوم بشكل كافي.

- لماذا تصر أبل على استخدام منفذ الـ Lighting القديم.

- ستحتاج إلى شراء رأس الشاحن بشكل منفصل لأن علبة الهاتف لا تحتوي الا على الموبايل ووصلة شحن فقط.

- لم يتم تطوير سرعات الشحن.

- لا يدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن وهذا طبيعي في الهواتف الرائدة.

- وزن كبير وحجم كبير نسبيا في الأيد فهو أثقل هاتف في سلسلة الأيفون 14.

ماذا تحتوي علبة iphone 14 pro Max؟

تحتوي على هاتف ايفون 14 برو ماكس iphone 14 pro Max، ودبوس معدني وكُتيب التعليمات يوضح طريقة إستخدام الهاتف وسلك USB من نوع Type C.

images - 2022-09-18T205535.540

ألوان هاتف iphone 14 pro Max

ويتوفر هاتف iphone 14 pro Max بأربعة ألوان مختلفة وهما (الذهبي - الرمادي الفاتح - الأسود - البنفسجي الغامق).

سعر هاتف iphone 14 pro Max عالميا وفي مصر

السعر الرسمي 1099 دولار لأقل نسخة 128 جيجا، و1199 دولار للنسخة 256 جيجا، و1399 دولار للنسخة 512 جيجا، و1599 دولار للنسخة 1 تيرا، هذه هي الأسعار عالميا.

ويتوفر في مصر بسعر 52000 جنية للنسخة 256 جيجا في المحال.