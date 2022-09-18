كل ما يريد معرفته عن iphone 14 ايفون 14 (الأسعار والمميزات والعيوب)

iphone 14 ايفون 14، يعد من ضمن أكثر الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يريد الجميع معرفة كافة التفاصيل المتعلقة حول iphone 14 ايفون 14 مثل الأسعار والمميزات والعيوب.. إلخ.

وأعلنت شركة آبل بشكل رسمي عن هاتفها الجديد iPhone 14، ليكون النسخة الأصغر في المواصفات والسعر وليكون بمثابة التطوير لهاتفها السابق iPhone 13، ولكن للأسف لم يكن بالشكل المطلوب.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، المواصفات الكاملة لهاتف iPhone 14 وأهم مميزاته وعيوبه وأسعاره، وهي على النحو التالي:-

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مواصفات هاتف ايفون 14

- يدعم الهاتف خاصية الـ NFC.

- يأتي الهاتف بأبعاد 146.7×71.5×7.8 ملم مع وزن 172 جرام.

- يدعم الهاتف شريحة إتصال من نوع Nano Sim وشريحة إتصال من نوع eSim.

- يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G.

- بالنسبة للخامات يأتي بظهر من الزجاج مع فريم المونيوم.

- يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68 المقاوم للماء حتى 6 متر لمدة نصف ساعة.

- الشاشة تأتي بشكل النوتش القديم في منتصف الشاشة حيث تأتي من نوع Super Retina XDR بمساحة 6.1 إنش بدقة 1170×2532 بكسل مع معدل كثافة بكسلات بمعدل 460 بكسل لكل إنش بالإضافة إلى طبقة مقاومة الخدش كما يدعم خاصية الـ HDR10 ومعدل تحديث 60 هيرتز مع أقصى سطوع للشاشة 1200 شمعة.

* يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي:-

- الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

- الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

- الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

- للأسف لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري.

- أما عن الأداء فالهاتف يأتي بمعالج سداسي النواة من شركة ابل من نوع A15 Bionic بتكنولوجيا الـ 5 نانو مع معالج رسومي Apple GPU 5-core graphics فهو نفس المعالج القديم الذي يأتي في هواتف الايفون 13 السابقة.

- الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وتدعم الأوتوفوكس، كما يوجد عدسة ثانية للـ Face ID والعزل.

- الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.5 وهي الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

- يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بمعدل التقاط 24 و25 و30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 25 و30 و60 و120 و240 إطار في الثانية الواحدة.

- يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.

- الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6 كما يدعم الـ Dual-band، hotspot.

- البلوتوث يأتي بإصدار 5.3 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP، LE.

- يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS.

- وسائل الأمان والحماية، يدعم الهاتف بصمة الوجه.

- كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي.

- السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتحصل على صوت أفضل نسبيًا.

- منفذ الـ USB يأتي من النوع القديم من نوع الـ Lightning.

- البطارية بحجم 3279 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 20 واط والشحن اللاسلكي الـ MagSafe بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي مع شواحن الـ Qi العادية بقوة 7.5 واط.

- يأتي الهاتف بنظام تشغيل iOS 16.

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مميزات هاتف ايفون 14

- يدعم الهاتف شبكات الاتصال الـ 5G.

- الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68، مع خامات محترمة من أبل.

- دعم طويل ومستمر لفترة طويلة من أبل.

- السماعات الخارجية تأتي بصوت ستريو عالي.

- كاميرات مميزة كما هو معتاد من شركة آبل سواء في الصور أو الفيديوهات، فلقد تم تطوير التصوير الليلي وتم تطوير السيلفي.

- المعالج يقدم أداء جيد جدا والمعالج الرسومي ممتاز ولكن كنا نتمنى أن يتم إستخدام معالج الـ A16 Bionic الجديد.

- شاشة Super Retina XDR تقدم تجربة جيدة من نوعها من حيث السطوع ودرجة تشبع الألوان مع دقة جيدة.

عيوب هاتف ايفون 14

- لا جديد على تصميم الهاتف.

- لا وجود لمعدل تحديث الشاشة الـ 90Hz أو الـ 120Hz.

- لا يدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن مثل كل الهواتف الرائدة.

- لا يقدم تغيير جذري بالمقارنة مع الـ iPhone 13 السابق، فلقد تم تطوير الكاميرا الخلفية بفرق بسيط لتحصل على تصوير ليلي أفضل، تم تطوير السيلفي أيضا واضافة اوتوفوكس، تم استخدام معالج رسومي من 5 أنوية.

- ستحتاج إلى شراء رأس الشاحن بشكل منفصل لأن علبة الهاتف لا تحتوي إلا على الهاتف ووصلة الشحن فقذ.

- منفذ الـ Lighting قديم ولم يتم استخدام Type C.

- شريحة eSim غير مدعومة في مصر حاليا، فالاصدار الامريكي من الهاتف لن يعمل في مصر لأنه بـ eSim فقط.

- ميزة اتصال الطوارىء بالـ ستالايت تعمل في أمريكا وكندا فقط، فلن تستطيع الاستفاده منها في مصر والوطن العربي.

ماذا تحتوي علبة هاتف ايفون 14؟

تحتوي العلبة على هاتف ايفون 14 ودبوس معدني وكُتيب التعليمات يوضح طريقة استخدام الهاتف وسلك USB من نوع Type C.

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ألوان هاتف ايفون 14 المتوفرة

ويتوفر 5 ألوان مختلفة من هاتف ايفون 14، وهما (الأحمر - الأزرق - الأبيض - الوردي - الأسود).

سعر هاتف ايفون 14 عالميا وفي مصر

السعر الرسمي لهاتف ايفون 14 عالميا هو 799 دولار لأقل نسخة 128 جيجا، و899 دولار للنسخة 256 جيجا، و1099 دولار للنسخة 512 جيجا.

وفي مصر، يتوفر هاتف ايفون 14 بسعر 30000 جنية للنسخة 128 جيجا.