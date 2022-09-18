502 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر في 2021



أعلن فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال 2021 لتبلغ 502 مليون دولار مقارنة بـ 378 مليون دولار خلال 2020، كما زادت قيمة الصادرات المصرية إلى لبنان لنحو 329 مليون دولار خلال عام 2021، فيما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من لبنان إلى 98 مليون دولار خلال عام 2020 لتصل إلى 173 مليون دولار خلال عام 2021.

وأضاف خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري اللبناني المنعقد اليوم بالقاهرة، أن لبنان تعد من أكبر البلاد العربية المستثمرة في مصر، مضيفا أن المنتدى يأتي تجسيدا وترسيخا لما يميز العلاقات المصرية اللبنانية التي تتسم دائما بالخصوصية والتوافق التام ويعكس حرص القيادة السياسية والدولة على دفع كل أوجه التعاون بما يحقق مصالح الشعبين الكبيرين.

ونوه فوزي بأنه على الرغم من التحديات الكبيرة إلا أن الطموحات مازالت أكبر والرغبة المشتركة في مساندة القضايا المشتركة وبالأخص الملف الاقتصادي سيكون لها مردود إيجابي. وأشار إلى أمله في أن تشهد الأعوام المقبلة انطلاقة أكبر وزيادة ملموسة في التعاون الاقتصادي على وجه الخصوص، منوها بأن انعقاد هذا المؤتمر في دورته السادسة سيكون فرصة كبيرة لتبادل الآراء والأفكار والفرص وعمل شراكات استثمارية هي في الأساس في صالح البلدين.

ولفت فوزي إلى أن الفترة الحالية تشهد تحديات وظروف دولية وإقليمية غير مسبوقة تستلزم الوقوف صفا واحدا والتفكير خارج الصندوق لامتصاص الأزمات وتجاوز آثارها والمضي قدما نحو المستقبل، مؤكدا استعداد الجمعية لمساعدة الاشقاء في لبنان وهو ما تقوم به الجمعية على مدى أكثر من 30 عاما.

ودعا كل اللبنانيين للتعرف على فرص الاستثمار في مصر التي لا تفرق بين الأشقاء ولا تبخل عليهم بتوفير الفرص الآمنة والعادلة في الاستثمار والتنمية، مؤكدا أن الجمعية لديها من الخبرات والكفاءات الفنية والإدارية القادرة على مساعدة كل رجال الأعمال اللبنانيين الراغبين في الاستثمار في مصر.

ونوه بعقد الدورة السابعة لمنتدى الأعمال المصري- اللبناني، في لبنان خلال الربع الأول من 2023، وذلك دعما للاقتصاد اللبناني.