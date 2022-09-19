أسعار الذهب اليوم الإثنين 19-9-2022.. توقعات للمعدن الأصفر خلال الأسبوع الجاري

بدأت أسعار الذهب في مصر أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، على استقرار مع توقعات باستمرار حالة التراجع التى شهدها المعدن الأصفر خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

أسعار الذهب اليوم:



سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1275 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب 1116 جنيهًا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

سعر جرام الذهب 956 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب ليسجل 8928 جنيهًا، ويصل وزنه إلى 8 جرامات من عيار 21.

توقعات أسعار الذهب خلال الأسبوع الجاري:



وأشار ديكسيت من SKCharting إلى إن انخفاض الذهب إلى ما دون 1،681 دولارًا على مدار الأسبوع الماضي قد زعزع ثقة الثيران حيث يتوافق الانخفاض مع تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ من الارتفاع طويل الأجل في السبائك عندما ارتفعت من 1،046 دولارًا إلى 2،073 دولارًا.

وقال "مع هذا الانخفاض الهائل الذي دفع المعدن إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 200 أسبوع البالغ 1،676 دولارًا والمتوسط المتحرك الأسي لفترة 50 شهرًا البالغ 1،670 دولارًا، يزداد الاحتمال بانخفاض الذهب أكثر إلى المستوى التالي هبوطيًا. نحن نتحدث هنا عن مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪ البالغ 1،560 دولارًا مع رفع سعر الفائدة الفيدرالية التي يمكن أن تضيف إلى قوة مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة".



ولكن وفقًا لـ "المدرسة القديمة"، من المرجح أيضًا أن يرتد الذهب لأعلى نحو منطقة الدعم المكسورة والتي تحولت إلى منطقة مقاومة عند 1،700 – 1،710 دولار قبل استئناف الانخفاض نحو 1،560 دولارًا.

وأشار ديكسيت إلى أنه "باختصار، أصبح المعدن مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية على مدى الأشهر الستة الماضية حيث تراكمت عليه خسائر هائلة بلغت 420 دولارًا أمريكيًا".

في حين أن مؤشر ستوكاستيك الأسبوعي والشهري عند 9/14 و5/11 قد وصل إلى مناطق ذروة البيع، فإن مؤشر ستوكاستيك اليومي قد حقق بالفعل تداخلًا إيجابيًا.

"مع بداية الأسبوع القادم، قد يستهدف الانتعاش مستوى 1،695 دولارًا و1،705 دولارًا في البداية.

قد يتدخل المشترون عند نحو 1،670 – 1،665 دولارًا. من ناحية أخرى فإن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس لم يتم تضمينها في الكعكة فحسب بل تم هضمها بالفعل. إذا تم رفع الفائدة 100 نقطة أساس لأي سبب، فسوف يذوب الذهب أسرع من الجليد في حرارة 100 فهرنهايت. ويمكن أن نصل إلى 1،618 دولارًا في لمح البصر ".