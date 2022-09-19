أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 19-9-2022

حالة من الترقب لـ أسعار الدولار اليوم الاثنين، مع توقعات باستمرار حالة الارتفاع أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم التى بدأها خلال الفترة الأخير حيث صعد 11 قرش خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

أسعار الدولار اليوم



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 19.37 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.35 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.42 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 19.38 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 19.32 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.