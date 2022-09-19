أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022

سجلت أسعار الخضروات الأحد 18-9-2022، استقرارًا، باستثناء بعض الأصناف، لدى المستهلك، رغم ذلك فإنها تختلف نسبيًا من منطقة إلى أخرى.

ويتوقع التجار أن تشهد أسعار الخضروات خاصة الطماطم، استقرارًا، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توافر معظم أصناف الخضروات في السوق بكميات كبيرة.

أسعار الخضراوات

سجلت أسعار الطماطم 5 جنيهات للكيلو.

أسعار البطاطس

سجلت أسعار البطاطس 7 جنيهات للكيلو

سجل سعر البصل 4 جنيهات للكيلو.

الكوسة

فيما سجل سعر الكوسة 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجزر

ووصل سعر الجزر 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاصوليا

ووصل سعر الفاصوليا 22 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الفاصوليا البيضاء 26 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان

أسعار الباذنجان البلدي نحو 8 جنيهات للكيلو.

وبلغت أسعار الباذنجان الرومي 8 جنيهات للكيلو.

وبلغت أسعار الباذنجان الأبيض 7 جنيهات للكيلو.

أسعار الفلفل

سعر الفلفل الرومي 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان 20 جنيهًا للكيلو.

الملوخية

بالنسبة للملوخية وصل سعرها اليوم 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الخيار

بالنسبة للخيار وصل سعره اليوم 10 جنيهات للكيلو.

البسلة

سجلت أسعار البسلة نحو 8 جنيهات للكيلو.

أسعار السبانخ

سجلت أسعار السبانخ اليوم 7 جنيهات للكيلو.

القلقاس

فيما سجل سعر القلقاس 8 جنيهات للكيلو.

البطاطا

سجل سعر البطاطا 5 جنيهات للكيلو.

الثوم

سجل سعر الثوم نحو 12 جنيهًا للكيلو.

اللفت

سجل سعر اللفت نحو 4 جنيهات للكيلو.

البنجر

سجل سعر البنجر نحو 15 جنيهًا للكيلو.

خس كابوتشي

سجل سعر خس كابوتشي 6 جنيهات للكيلو.

الكرنب

وصل سعر الكرنب 8 جنيهات للكيلو.

ورق عنب

سجل سعر ورق عنب 18 جنيهًا للكيلو.

القرنبيط

سجل سعر القرنبيط نحو 10 جنيهات للكيلو.

أسعار البامية

ووصل سعر البامية 25 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة

-عنب البناتى الأصفر 5.5 إلى 7.5 جنيه .

- العنب الأحمر 5.5 إلى 7.5 جنيه .

- العنب الرومى الأحمر من 4 إلى 7 جنيهات.

-التفاح المصري من 6 إلى 12 جنيها .

-الكنتالوب 4 إلى 7 جنيهات للكيلو .

- مانجو العويسى من 15 إلى 25 جنيها .

-المانجو الهندى من 13 إلى 17 جنيها.

-التيمور من 13 إلى 17 جنيها للكيلو

-الزبدية من 9 إلى 11 جنيها .

-المانجو بلدى من 6 إلى 10 جنيها .

-المانجو الفونس من سعر 13 إلى 17 جنيها

- المانجو الفص من سعر 25 إلى 45 جنيها .

-كيلو مانجو دبشه يتراوح سعرها من 9 إلى 15 جنيها .

-مانجو صديقة من 16 إلى 18 جنيها للكيلو .

-مانجو جولك من 9 إلى 17 جنيها .

- المانجو السكرى من 9 إلى 13 جنيها .

-المانجو السنارة من 9 إلى 13 جنيها .

-مانجو فجر كلان من 12 إلى 14 جنيها .

-كيلو مانجو تومى من سعر 12 إلى سعر 14جنيه للكيلو .

-المانجو تيمور 14 إلى 20 جنيها .

-بطيخ من (4 : 6 كيلو) بين 10 إلى 15 جنيها

البلح الأسواني ما بين 7 إلى 17 جنيها للكيلو

- كيلو البلح السيوى ما بين 20 إلى 25 جنيها للكيلو

-بلح شامية 8 إلى 18 جنيها للكيلو

-البلح الإبريمى ما بين 13 إلى 25 جنيها