أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022

استقرت أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق، اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، وكذلك في منافذ البيع الحكومية، وذلك وفقًا لسعر المستهلك.

أسعار الدواجن البيضاء

وقد سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ما بين 29 إلى 30 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 32 إلى 34 جنيها حسب المنطقة.

أسعار الدواجن الساسو

بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 34 جنيها المزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 37 جنيها.

أسعار الدواجن البلدي

كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 35 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 38 جنيه للكيلو.

أسعار كرتونة البيض اليوم

وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك، ما بين 70 جنيهًا للأبيض و75 جنيهًا للبلدي.

أسعار البيض الأبيض

استقرت سعر البيض الأبيض لدى المستهلك اليوم ووصلت لـ70 جنيهًا للطبق (تختلف الأسعار على حسب المنطقة السكنية).

أسعار البيض الأحمر

كما شهد سعر طبق البيض الأحمر، لدى المستهلك ثباتًا وصل لـ72 جنيهًا (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

أسعار البيض البلدي

بينما سجلت أسعار البيض البلدي ارتفاعًا، لدى المستهلك اليوم لتسجل 75 جنيهًا للطبق، (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

وكان السيد القصير وزير الزراعة، قد أكد في تصريحات سابقة له على طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين بأسعار مناسبة بالتعاون مع إدارة اتحاد الدواجن، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج وكذلك ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

وتواصل الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

كما تستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وتواصل شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، رصد ومتابعة أسعار البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، حيث تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

وتشمل خطة تنفيذ المشروعات أيضًا على مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.