تعرف على أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022

استقرت أسعار الأسمنت فى مصر، اليوم الاثنين 19-9-2022، في السوق المحلي بجميع أنواعه المختلفة (الأسود - الأبيض - المقاوم)، كما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض والمقاوم عند نفس مستوياتها السعرية.

تصريحات رئيس شعبة الأسمنت

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن سعر الأسمنت يسجل حالة من الاستقرار عند مستويات أغسطس خلال سبتمبر، وتتراوح أسعار بيع الأسمنت الأسود من 1390 وحتى أكثر من 1500 جنيه في الطن تسليم أرض المصنع".

وتعد صناعة الأسمنت أحد المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء، حيث تساهم وحدها بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي، و10% من الإنتاج القومي الإجمالي للصناعة المصرية.

وأصدر جهاز حماية المنافسة قرارا في يوليو 2021 بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العامة في قطاع الأسمنت؛ لتخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت؛ من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.



ومد الجهاز هذا القرار في أول أغسطس الماضي لمدة عام آخر، وذلك بعد انتهاء فترة سريان القرار الصادر في يوليو 2021.

سعر طن الأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم



أسمنت لافارج



استقر سعر أسمنت لافارج “المخصوص” اليوم، ليسجل 1445 جنيهًا للطن.

أسمنت وادي النيل



وثبت متوسط طن أسمنت وادي النيل، ليصل سعره إلى 1415 جنيه للطن.

أسمنت السويدي



سجل متوسط سعر أسمنت السويدي ثباتًا، ليصل إلى 1525 جنيهًا للطن.

أسمنت العربية المسلح



ثبت متوسط سعر أسمنت العربية المسلح عند 1480 جنيه.

أسمنت العسكري بني سويف



وبلغ متوسط سعر طن أسمنت العسكري بني سويف 1390 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان



واستقر سعر أسمنت حلوان اليوم عند 1470 جنيه للطن.

الأسمنت الأبيض



ثبت سعر الأسمنت الأبيض العادة عند 2600 جنيه للطن، وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» 2525 جنيهًا للطن، وسجل متوسط طن «رويال العادة» للأسمنت الأبيض 2525 جنيهًا.

ويعد الأسمنت الأبيض من أهم المكونات المستخدمة في تجهيز الوحدات السكنية.

اقرأ المزيد

الأسمنت المقاوم



سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم لشركة «السويس للأسمنت» 1530 جنيهًا للطن، وبلغ سعر طن “أسمنت السويدي” 1560 جنيهًا، كما ثبت سعر «أسمنت العربية»، ليسجل 1530 جنيهًا.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًا، وهو نفس الاستهلاك المحلي حاليًا.