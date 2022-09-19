عيار 21 يسجل 1116 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-9-2022 فى مصر

تعتبر أسعار الذهب من أهم الموضوعات التي تشهد بحثًا يوميًا متزايدًا من قبل الكثيري، حيث أن المعدن الأصفر من الأمور التي تتمتع بأهمية كبيرة حيث يعد بمثابة الهدية بين الأزواج والمحبين كما أنها سلعة ادخارية مميزة.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق الـ19 من سبتمبر 2022 في مصر، ارتفاعًا ملحوظًا في مستهل تعاملات الأسبوع بأسواق الصاغة، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارًا في مصر 1116 جنيها للجرام مقابل 1115 جنيها في تداولات أمس، رغم تراجع سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي الـ1666 دولارا.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

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ونرصد أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-9-2022 في السطور التالية:

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب عيار 18

عيار 18 يسجل 957 جنيها

أسعار الذهب عيار 24

الذهب عيار 24 يسجل 1276 جنيها

أسعار الذهب عيار 21

عيار 21 يسجل 1116 جنيها

أسعار الجنيه الذهب

الجنيه الذهب 8928 جنيها

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب في البورصة العالمية تراجعًا إلي مستويات 1675 دولارا بختام جلسات الأسبوع الماضي على خلفية توقعات برفع مرتقب في سعر الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية لتسجل الفائدة الأمريكية مستويات قياسية هذا العام مما يؤثر على جاذبية الذهب