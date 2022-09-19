دكتور رامي الجالي يكتب: البنك المركزي المصري في ثوبه الجديد... تحديات وآمال

في باديء الأمر فإننا إذا نظرنا للأزمة الاقتصادية العالمية التي تجتاح العالم حاليًا بسبب التوترات السياسية في مختلف أنحاء العالم والتي أثرت تباعًا على الاقتصادات الناشئة ومنها الاقتصاد المصري فإننا نجد أن أكثر ما يؤرق ذاكرة الحكومه المصرية هو أننا نواجه شبح التضخم وارتفاع تكلفة الاستيراد، حيث بلغ مؤشر التضخم في يونيو الماضي ما يقارب 14.7 % في حين تجاوزت فاتورة الاستيراد 65 مليار دولار.

بالتالي فإن المحافظ الجديدة يواجه العديد من التحديات التي يمكن تلخيصها في خمسة محاور:

المحور الأول: وهو السياسة النقدية وسبل تطويرها بحيث تصبح أكثر مرونة ويسر لتتماشى مع التغيرات الأقتصادية العالمية مما يسمح بجذب استثمارات جديدة، كذلك الافصاح الدوري وبكل شفافية وسرعة عن تلك السياسات لتجنب الشائعات والابتعاد عن التكهنات التي من شأنها التأثير سلبًا على الأقتصاد، أيضًا العمل على تنفيذ قرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من إجراءات وشروط عملية الاستيراد وذلك لدعم المنتج المحلي .

المحور الثاني: الاحتياطي النقدي.

تراجعت معدلات الاحتياطي النقدي خلال العامين الماضيين من 47 مليار دولار إلى 33 مليار دولار بإنخفاض قدره 14 مليار وذلك نتيجة للتداعيات المختلفة لجائحة كورونا، الأمر الذي يستدعي ضرورة تدعيم الاحتياطي الاجنبي بطرق أكثر أمانًا وأقل تكلفة.

المحور الثالث: جذب استثمارات جديدة. وذلك من خلال تسهيل حركة تحويل الأموال سواء للداخل أو الخارج والعمل على خلق آليات مُحفذة لجذب رؤوس أموال من الخارج، فعلى سبيل المثال بالنظر إلى مصادر الدخل من العملة الصعبه نجد أن تحويلات العاملين بالخارج تشكل المصدر الأول والأكبر لموارد الدولة من النقد الاجنبي، بالتالي يمكن جذب استثمارات جديدة بطرخ تحفيزية مختلفه مثل طرح شهادات استثمار دولارية بعائد مميز للمصرين العاملين بالخارج أو طرح ودائع دولارية بمبلغ معين مقابل بعض التسهيلات أو الامتيازات كتقديم إعفاءات ضريبيه لهم ولذويهم على سبيل المثال، الأمر الذي من شأنه أن يعظم الاستثمارات الخارجية بشكل فعال.

المحور الرابع: تحجيم التضخم.

الأقتصاد المصري بطبيعته هو اقتصاد مُستهلِك، حيث أن أغلب السلع بالسوق هي سلع مستوردة أو منتجات مصنعة محليًا بمستلزمات انتاج مستوردة، بالتالي تزيد اسعار السلع في السوق المصري بزيادة التضخم في بلد الانتاج خارجيًا، نستنتج من هذا أن التضخم الحالي في أغلبه هو تضخم مستورد، ومع ارتفاع معدلات التضخم في السوق المصري والتي بلغت في يونيو الماضي 14.7% فإن يجب على البنك المركزي تشجيع سياسات للحد من التضخم في السوق المصري مع محاولة المحافظة على أسعار الفائدة في مستويات منخفضة نسبيًا للحد من تكلفة التمويل.

المحور الخامس: استقرار اسعار الصرف، وذلك للمحافظة على قيمة العملة المحلية قدر المستطاع بهدف تدعيم القوة الشرائية للجنية المصري والسيطرة على مستوى الأسعار وذلك من خلال زيادة الاحتياطي النقدي أو المحافظة عليه في حدود آمنه والحد من تكلفة الاستيراد وخاصة السلع الغير ضرورية أو السلع التي يتوافر لها بديل مُصنَع محليًا وذلك للحفاظ على الحصيلة الدولارية.