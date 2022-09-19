فيلم أعز الولد يتصدر جوجل بعد عرضه لأول مرة على شاشة التلفزيون

تصدر فيلم أعز الولد اليوم الاثنين الموافق الـ19 من سبتمبر 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدا عرض للمرة الأولى على شاشات التلفزيون عبر إحدى الفضائيات العربية الشهيرة.

فيلم أعز الولد

ونال فيلم أعز الولد الذي عرض لأول مرة عبر فضائية روتانا سينما يوم أمس الاحد مشاهدات مرتفعة، في المرة التي يذاع فيها حصريا، والذي كان بالـ12 من منتصف ليلة أمس.

موعد عرض فيلم أعز الولد

وعرض فيلم أعز الولد في الـ10 مساء بتوقيت القاهرة مساء الأمس الأحد، الموافق الـ12 منتصف ليل الإمارات العربية المتحدة، الـ11 مساء بتوقيت الرياض عاصمة السعودية.

أبطال فيلم أعز الولد

وقام ببطولة فيلم أعز الولد النجمة ميرفت أمين، والراحلة دلال عبد العزيز، إلى جانب شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري وعدد من ضيوف الشرف، تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج سارة نوح.

قصة فيلم أعز الولد

وتدور قصة فيلم أعز الولد في قالب كوميدي، حول 4 شخصيات يقمن بأدوار جدات طيبات، منشغلات بوصفات الطبخ الشهية والأعمال الخيرية، وربما بعض البوتوكس أو العيش في ذكريات الماضي، وعندما يتعرض أحفاد الجدات لعملية اختطاف مقابل فدية مالية، يتحولن إلى فريق شرس يواجه العصابة لإنقاذ أعز الولد وهو هدف الفيلم.

ظهور رجاء الجداوي في فيلم أعز الولد

وظهرت النجمة رجاء الجداوي في فيلم أعز الولد للمرة الأخيرة لها قبل رحيلها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى جانب ظهور العديد من نجوم الشرف مثلا النجم عمرو يوسف وعمرو سلامة وأمينة خلليل وريهام عبدالغفور ومنى زكي.

ونقدم عبر بوابة الفجر تفاصيل وأحداث فيلم أعز الولد في السطور التالية:

يناقش فيلم أعز الولد قصة أربعة من الجدات يواجهن العديد من الضغوطات مع الأطفال، ويحاولن العيش بطريقة سليمة، وتدور أحداث الفيلم حول الطفل حسن يحاور والده للذهاب إلى عيد ميلاد زميلته فريدة، وعلى مائدة الإفطار تطلب منه جدته عبلة ان يتناول قطعة بسبوسة في المدرسة ولا يدع أحد يأخذها منه.

تصاعد أحداث فيلم أعز الولد

تتصاعد أحداث فيلم أعز الولد بصعود الطفل حسن لباص المدرسة حيث يلتقي بـ4 أطفال أخرين، تهاجم سيارة بها مجموعة مسلحين سيارة المدرسة ويقومون باحتجاز الأطفال طلبًا للفدية يجتمع أولياء الأمور في المدرسة مع مديرة المدرسة السيدة نازلي، ورجال الشرطة ويصلهم اتصال هاتفي لا يمكن تتبعه من الخاطفين، الذين يطلبون فدية 5 ملايين جنيه.

فيلم أعز الولد وقصص خطف الأطفال

تنتاب أولياء أمور فيلم أعز الولد حيرة من جهة، ومحاولات الأطفال الهرب من الخاطفين من جهة أخرى، خلال أحداث الفيلم الذي يتناول خطورة العالم الافتراضي وتأثيره على انعزال الأحفاد عن أجدادهن فتتحول وتيرة الأحداث، لتتوطد علاقتهم بهم.