قفز إلى 19.46 جنيه.. ننشر سعر الدولار اليوم 19 سبتمبر في مختلف البنوك

تباين سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، حسب نشرة البنك المركزي المصري علي موقعها وما نشرته شاشات مختلف البنوك الحكومية والخاصة وسجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 19.36 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع، بينما سجل 19.37 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.



ووسط ترقب المواطنين في الفترة الحالية حول ارتفاع سعر الدولار لما تداول من تحرير سعر الصرف في الفترة المقبلة، ينشر الفجر أسعار صرف الدولار في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة علي النحو التالي

سعر الدولار الامريكي في بنك مصر اليوم:



سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الاثنين نحو 19.37 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع

سعر الدولار الامريكي اليوم في البنك الاهلي المصري

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك الاهلي المصري نحو 19.37جنيه للشراء 19.43 للبيع



سعر الدولار في في بنك " اتش اس بي سي " اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك اتش اس بي سي اليوم الاثنين بنحو 19.35 للشراء و19.45جنيه للبيع



سعر الدولار الامريكي في البنك التجاري الدولي اليوم: cib

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي " سي اي بي " نحو 19.39 جنيه للشراء و19.45 للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الاثنين بنحو 19.38 جنيه للشراء و19.45جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك ساييب:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك " ساييب" نحو19.35جنيه للشراء و19.45 للبيع



سعر الدولاراليوم في المصرف المتحد:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك المصرف المتحد نحو 19.39 جنيه للشراء 19.45للبيع



سعر الدولار في البنك العربي الافريقي:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك العربي الافريقي نحو 19.37جنيه للشراء و19.45 للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك المشرق

وصل سعر الدولار صباح اليوم الاثنين في بنك المشرق نحو 19.35 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك كريدي اجريكول مصر:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك كريدي أجريكول19.38جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس" اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس " اليوم الاثنين نحو 19.42 جنيه للشراء و19.45 للبيع



سعر الدولار الامريكي في بنك بلوم مصر اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي ىمقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر اليوم الاثنين نحو 19.35 جنيه للشراء و19.45 للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك مصرف ابو ظبي الأول:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الاثنين نحو 19.35جنيه للشراء و19.45 للبيع



سعر الدولار في بنك ميد بنك اليوم:

بلغ سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك ميد بنك نحو 19.42 جنيه للشراء و19.45 للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك قناة السويس: 19.35 جنيه للشراء و جنيه 19.45 للبيع



سعر الدولار الامريكي في البنك العقاري المصري العربي:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي اليوم الاثنين نحو 19.39 جنيه للشراء و19.45 للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك البركة :

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك البركة19.35 جنيه للشراء و19.45 للبيع