الجوازات تستقبل عدد من الحالات المرضية على مستوى الجمهوية لإنهاء أوراقهم

حوادث
الجوازات
الجوازات

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

استقبال الحالات المرضية على مستوى الجمهورية 

 

حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.  
 

 

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين المترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
 

الجوازات والهجرة وزارة الداخلية بمحافظات مختلفة حالات مرضية

مواد متعلقة

كشف ملابسات تداول فيديو يتضمن تعاملات شخص أجنبي مع الباعة بالقاهرة والجيزة

الداخلية تعلن عن استمرار فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية

الأكثر قراءة

ملخص مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. شاهد هدفي شيكابالا وزيزو

دون مقدمات.. كولر يفاجئ الأهلي بـ5 مطالب جديدة

تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة والدولار

نتيجة مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. شاهد الأهداف

مذبحة التتش.. بالأسماء الأهلي يعلن رحيل 10 لاعبين في الميركاتو الصيفي

عاجل.. الأهلي يفجر مفاجأة عن ضم مصطفى شلبي

أحدهما هدف الأهلي.. تعرف على آخر صفقات الزمالك الصيفية 2022

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق بشكل رسمي