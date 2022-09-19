حالة الطقس اليوم الاثنين 19-9-2022 في جمهورية مصر العربية

يبحث الكثيرون عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدار اليوم الاثنين الموافق الـ19 من سبتمبر 2022، ولاسيمًا مع اضطراب الطقس والتغيرات المناخية التي نشهدها مؤخرا.

حالة الطقس اليوم

ونقدم لمتابعينا الكرام حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مختلف مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، إلى جانب العديد من الخدمات المقدمة لقرائنا ومتابعينا الكرام على مدار الساعة.

بيان حالة الطقس

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الاثنين، عن استقرار في حالة الجو ودرجات الحرارة في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة قبل أيام من انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف الذي يفضله الكثيرون.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وأوضحت "الأرصاد" أن حالة الطقس اليوم يسودها طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشدد الحرارة على جنوب البلاد وسيناء، حيث تتراوح درجات الحرارة من 32 إلى 38 درجة مئوية خلال ساعات الذروة.

نصائح الأرصاد بشأن حالة الطقس

ودعت الأرصاد الجوية مختلف المواطينين في بيانها إلى ضرورة ارتداء الملابس القطنية وتناول المشروبات الباردة بكثرة والابتعاد عن المشروبات الغازية التي تحتوي على مادة الكافيين وتضر بالصحة العامة للجسم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 19-9-2022

القاهرة العظمى 32 والصغرى 20 والمحسوسة 33.

جنوب سيناء العظمى 30 والصغرى 22 والمحسوسة 33.

قنا العظمى 38 والصغرى 25 والمحسوسة 40.

بني سويف العظمى 34 والصغرى 23 والمحسوسة 36.

الغربية العظمى 31 والصغرى 20 والمحسوسة 35.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض عواصم ومدن الول العربية

مكة المكرمة العظمى 41 والصغرى 29.

الكويت العظمى 47 والصغرى 27.

أبوظبي العظمى 40 والصغرى 31.