ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 18 سبتمبر.. 5.2 للشراء



ارتفع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، مسجلًا الاثنين 19-9-2022 في البنك المركزي ليتداول عند مستوي 5.27جنيه للشراء، و5.30 جنيه للشراء.

ويقدم "الفجر" سعر الصرف للدرهم الامارتي مقابل الجنيه المصري في عدد من مختلف البنوك الحكومية والخاصة علي النحو التالي



سعر الدرهم الامارتي في البنك الاهلي المصري 19 سبتمبر 2022:

سجل سعر الدرهم الاماراتي فى البنك الاهلي المصري اليوم الاثنين 19 سبتمبر 5.27 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع



سعر الدرهم الامارتي في بنك كريدي اجريكول اليوم 19 سبتمبر 2022:

سجل سعر الدرهم الاماراتي اليوم االاثنين 19 سبتمبر فى كريدي اجريكول 5.26 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع



سعر الدرهم الامارتي في بنك مصر اليوم السبت 19 سبتمبر 2022:.

سجل سعر الدرهم الاماراتي اليوم الاثنين 19 سبتمبر في بنك مصر 5.27 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع



سعر الدرهم فى بنك فيصل الإسلامي اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022

بلغ سعر الدرهم في بنك فيصل الإسلامي اليوم 19 سبتمبر 5.27 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع.



سعر الدرهم في المصرف المتحد اليوم 19 سبتمبر 2022

سجل سعر الدرهم الاماراتي اليوم الاثنين 19 سبتمبر فى المصرف المتحد 5.17 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع



سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية اليوم الاثنين 19 سبتمبر2022

بلغ سعر الدرهم في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين 19 سبتمبر 5.27 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع.



سعر الدرهم مقابل الجنيه في بنك المشرق اليوم 19 سبتمبر 2022

عرض المشرق سعر الدرهم الاماراتي اليوم الاثنين 19 سبتمبر مقابل الجنيه المصري 5.26 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع.



سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري في بنك ابو ظبي الأول 19 سبتمبر 2022:

عرض بنك ابو ظبي الاسلامي سعر الدرهم الاماراتي اليوم الاثنين 19 سبتمبر امام الجنيه المصري ل 5.27 جنيه للشراء و5.29 للبيع



سعر الدرهم الامارتي في بنك المصرف العربي الدولي اليوم 19 سبتمبر 2022:.

سجل سعر الدرهم الاماراتي اليوم الاحد 19 سبتمبر في المصرف العربي الدولي 5.26 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع



سعر الدرهم الامارتي اليوم في البنك العربي الافريقي اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022:

سجل سعر الدرهم الاماراتي اليوم الاثنين 19 سبتمبر في البنك العربي الافريقي 5.20 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع



سعر الدرهم الامارتي اليوم في بنك التعمير والاسكان اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022:

بلغ سعر الدرهم الامارتي في بنك التعمير والاسكان اليوم الاثنين 19 سبتمببر نحو 5.25 للشراء و5.29 للبيع