سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الاثنين 19 ستبمبر 2022

تباين سعر الريال السعودي اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، لدى البنك المركزي والبنوك التجارية والصراف الآلي وحسب نشرة البنك المركزي من سعر صرف الريال اليوم حيث سجل 5.15 جنيه للشراء و5.18 للبيع.



ويقدم الفجر سعر صرف الريال في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة علي النحو التالي:



سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري اليوم:

سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 الاهلي المصري نحو 5.14 جنيه للشراء و5.17 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس" اليوم:

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 في بيريوس نحو 5.16 جنيه للشراء و5.17 للبيع



سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم:

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 في مصرف أبو ظبي نحو 5.16 جنيه للشراء و5.17 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي اليوم:

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 19 سبتمبر2022 في البنك الخليجي نحو 5.15 جنيه للشراء و5.17 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك "إتش إس بي سي":

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 19 سبتمبر2022 في بنك "اتش اس بي سي " نحو 5.15 جنيه للشراء و5.16 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك بلوم اليوم:

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 في بنك بلوم نحو 5.14 جنيه للشراء و5.17 جنيه للبيع



بلغ سعر الريال السعودي في بنك " سي آي بي " اليوم:

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 في بنك " سي أي بي " نحو 5.14 جنيه للبيع و5.17 جنيه للشراء



سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم:

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 في بنك مصر اليوم نحو 5.14 جنيه للشراء و5.17 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول:

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 في بنك كريدي اجريكول اليوم نحو 5.12 جنيه للشراء و5.18 جنيه للبيع