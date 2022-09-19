البنك المركزي: القروض غير المنتظمة بالبنوك تسجل 3.2% بنهاية النصف الأول من 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر

كشف البنك المركزي المصري، عن تحسن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتتراجع من 3.3% بنهاية مارس الماضي، إلى 3.2% بنهاية النصف الأول من 2022.
 

وأظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، والتي حصل «أموال الغد» على نسخة منها، أن نسب توظيف القروض إلى الودائع بالبنوك -بخلاف البنك المركزي- سجلت 48.6% بنهاية النصف الأول من 2022، مقابل 49.3% بنهاية مارس الماضي.


وسجلت نسبة توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية 45.5% بنهاية يونيو 2022 مقابل 46.1% بنهاية مارس الماضي، بينما تراجعت نسبة التوظيف بالعملة الأجنبية إلى 66.8% مقابل 68.4 خلال الفترة.

وفيما يخص مستويات السيولة بالبنوك، ارتفعت نسبة السيولة بالعملة الأجنبية إلى 78.4% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 74.6% بنهاية مارس 2022، فيما تراجعت السيولة بالعملة المحلية إلى 44.3% بنهاية يونيو مقابل 45.7% بنهاية مارس الماضي.


كما سجلت مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة 92.1% بنهاية يونيو 2022، مقابل 92.3% بنهاية مارس الماضي، بينما تراجعت القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض لتصل إلى 58.1% بنهاية يونيو مقابل 57.3% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وفيما يخص ربحية البنوك، استقر متوسط العائد على الأصول عند 1.2%، واستقر العائد على متوسط حقوق الملكية عند 16.1% بنهاية يونيو 2022، فيما تراجعت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر إلى 20.9% بنهاية يونيو، مقابل 21.9% بنهاية مارس 2022.

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