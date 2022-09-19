دوري أبطال إفريقيا.. مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دور الـ32 والقنوات الناقلة

يستعرض موقع الفجر الرياضي مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/2023 وذلك بعدما فاز الأبيض على نظيره إليكت سبورت التشادي بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالكاميرون.



ونجح الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، في تحقيق الفوز على نظيره بطل تشاد بنتيجة هدفين نظيفين.



وأحرز هدفي القلعة البيضاء الثنائي المتألق محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، وأحمد سيد زيزو.

وبهذا الفوز وضع الزمالك قدمًا في الدور التمهيدي 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا على أن تقام مباراة العودة بعد التوقف الدولي الذي سيقام الأسبوع المقبل.



-موعد مباراة الزمالك ضد إليكت سبورت التشادي في إياب دور الـ64 لبطولة أبطال إفريقيا



وتقام مباراة الإياب التي تجمع الزمالك بنظيره إيليكت سبورت التشادي، يوم 25 من شهر سبتمبر الجاري، في القاهرة، في إياب الدور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

- القناة الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت التشادي

وتذاع أحداث مباراة الإياب بين الزمالك ونظيره إيليكت سبورت التشادي، على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس.

الأهلي يواجه الاتحاد المنستيري

على الجانب الآخر ينتظر الأهلي مواجهة فريق الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل.

-موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال

ومن المقرر أن تقام مباراة المارد الأحمر ضد نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل.



-موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري في إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال

كما تقام مباراة الإياب بين النادي الأهلي ضد فريق الاتحاد المنستيري التونسي، في القاهرة أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر.



وكان النادي الأهلي قد احتل المركز الثاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية بعدما خسر اللقب أمام نظيره الوداد المغربي في اللقاء النهائي.



- القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري

وتذاع أحداث مباراة الإياب بين الزمالك ونظيره إيليكت سبورت التشادي، على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس.