عاجل.. وزارة الإسكان تبحث تحديث المخططات العمرانية في ضوء رصد التغير في العمران

بحث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، التابعة للوزارة، وبحضور مسئولى الوزارة، موقف الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، ومقترح تحديث المخططات العمرانية في ضوء رصد التغير في العمران.



وأكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية دور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى ضبط العمران، والذى يتكامل مع دور الإدارات المحلية فى إدارة العمران، ويجب تعميق التعاون والتنسيق بين الهيئة والإدارات المحلية من أجل تحقيق ضبط وإدارة العمران، ومنع النمو العشوائى، وتحقيق الهدف الأسمى وهو منع التعدى على الأراضى الزراعية.



وخلال الاجتماع استعرض مسئولو الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، الإطار الفنى ومراحل إعداد مشروع تحديث المخططات العمرانية، والتى تشمل 3 مراحل، أولها، رصد التغير في العمران للتجمعات العمرانية، وثانيها، تطوير أداء منظومة العمل بالهيئة، وثالثها، المنهجية المقترحة لتحديث المخططات العمرانية، بجانب دلائل العمل المرجعية لإعداد المخططات العمرانية في ضوء المتغيرات الحالية، وتم استعراض نماذج لتطبيق تلك المراحل على أرض الواقع.