سعر الدولار اليوم الإثنين 19/ 9/ 2022 في تعاملات البنوك المصرية

يبحث الكثير من المصريين عن سعر الدولار بشكل يومي، ولا سيما في ظل الاضطرابات الكثيرة التي تحيط بالعملة الأمريكية الخضراء في الآونة الأخيرة، وهبوط سعر صرف الجنيه المصري أمامه.

سعر الدولار اليوم

وأثرت الظروف العالمية على سعر صرف الدولار، حيث سجل ارتفاعا أمام الجنيه المصري، مخالفا للتوقعات بتعافي العملة المصرية أمامه بحلول منتصف شهر سبتمبر.

سعر الدولار اليوم الاثنين

وسجل سعر الدولار، اليوم الإثنين، الموافق الـ19 من سبتمبر 2022 استقرارا في تعاملات البنوك المصرية، والبنوك العربية والأجنبية وشركات الصرافة.

وتقدم بوابة الفجر سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك والمصارف العاملة بجمهورية مصر العربية في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم في مصر بنك بركة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة نحو 19.32 جنيه للشراء و19.42جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 19.37جنيه للشراء و19.43جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إسكندرية

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 19.36يه للشراء، بينما وصل نحو 19.42جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

حقق سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم 19.35 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 19.39جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.45جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 19.42 جنيه للشراء، 19.45جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي والبنك الأهلي

وحقق سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند 19.37جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.44 جنيه للبيع.