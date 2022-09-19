تعرف على موعد بدء الدراسة 2023 في المدارس الحكومية

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة، عن موعد بدء الدراسة 2023 في المدارس الحكومية والخاصة، وذلك وفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 بالمدارس الحكومية والخاصة، والمدارس الرسمية والخاصة لغات، وذلك بناء على الخريطة الزمنية للسنة الدراسية الجديد، والمعتمدة من جانب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية، وهي على النحو التالي:-

موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، إلى أن موعد بداية العام الدراسي الجديد سيكون في 1 أكتوبر 2022، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من الأحد الموافق 14 يناير 2023، ومن المقرر أن تنتهي رسميًا 26 يناير 2023، وبعد ذلك تبدأ إجازة نصف العام لمدة 15 يومًا، ثم يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 11 فبراير 2023، وينتهي الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

جدير بالذكر أن الدراسة قد بدأت أمس الأحد بالمدارس الدولية على مستوى الجمهورية، وفقًا للخريطة الزمنية الموضوعة من جانب وزارة التربية والتعليم.

تفاصيل الثانوية العامة 2023

وفي السياق نفسه، كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الثانوية العامة 2023، وذلك قبل موعد بدء الدراسة رسميًا، أي خلال العشرة أيام المقبلة، التي تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2023، الذي سيكون في مصلحة طلاب الثانوية العامة، في إطار حرص الوزارة على عدم وجود أي أخطاء تؤثر على نتيجة الطلاب خلال الدراسة، مشيرًا إلى أحقية المعلمين في معرفة تفاصيل الخطة الخاصة بالثانوية العامة.

كما أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه لا عودة للتصحيح اليدوي في كنترول امتحانات الثانوية العامة 2023.