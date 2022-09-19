رقما تاريخيا يحققه "كوكي" مع أتلتيكو مدريد.. فما هو؟

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كوكي
كوكي

تصدر اللاعب كوكي، اليوم الإثنين الموافق 19/9/2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي، وذلك عقب تحقيقه رقما تاريخيا مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني. 

رقما تاريخيا يحققه كوكي مع أتلتيكو مدريد 

وخاض لاعب وسط أتلتيكو مدريد، كوكي ريسوريكسيون، أمس الأحد، أمام فريق ريال مدريد في دربي العاصمة الإسبانية، مباراته رقم 553 بقميص "الروخي بلانكوس"، ليعادل بذلك رقم أسطورة الفريق، أديلاردو رودريجيز.

ومنذ اعتزاله في عام 1976، لم يسبق أن تمكن لاعب في أتلتيكو مدريد من تجاوز عدد المباريات، التي خاضها رودريجيز مع الفريق المدريدي، الذي دافع عن قميصه لأول مرة وهو يبلغ من العمر 19 عاما.

وحقق كوكي هذا الرقم في 17 موسما مع الروخي بلانكوس، الذي لعب بين صفوفه لأول مرة، في 19 سبتمبر عام 2009، حين كان عمره 17 عاما.

وكانت هذه المباراة على ملعب كامب نو أمام برشلونة، حيث نزل كوكي في الـ23 دقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

ومنذ ذلك الحين، توج لاعب الوسط البالغ من العمر 30 عاما، بثمانية ألقاب مع أتلتيكو مدريد، من بينها لقب الدوري الإسباني مرتين، والدوري الأوروبي مرتين أيضا.

كوكي اتلتيكو مدريد الروخي بلانكوس أديلاردو رودريجيز كوكي ريسوريكسيون

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