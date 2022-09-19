توقيع 4 مذكرات لدعم التحول الرقمى والتنمية المجتمعية الرقمية للمواطنين بقرى حياة كريمة بمحافظة قنا

الدكتور عمرو طلعت: 12 مليار جنيه استثمارات لمد كابلات الألياف الضوئية فى 1700 قرية بالمرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة

خلال زيارته لمحافظة قنا لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى حياة كريمة فى المحافظة؛ قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا بزيارة مركز إبداع مصر الرقمية "كرياتيفا" بجامعة جنوب الوادى الذى تم إنشاؤه فى إطار مشروع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة المحافظات لدعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة وإتاحة التدريب التقنى للشباب؛ حيث كان فى استقبالهما الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى.



وخلال الزيارة؛ عقد الدكتور عمرو طلعت واللواء أشرف الداودى لقاءا موسعا بحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة قنا، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب خريجى برامج ومبادرات الوزارة التى تم تنفيذها بالمركز.



وقد أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه عند التخطيط لتنفيذ مشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات؛ تم البدء بإنشاء ٦ مراكز منهم ٤ فى الصعيد وذلك إيمانا بإمكانيات شباب الصعيد؛ مؤكدا على اهتمام الوزارة بالتنوع فى مبادرات بناء القدرات الرقمية لكى تناسب كل مواطن باختلاف التخصصات والمراحل العمرية.



وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه فى إطار مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمبادرة حياة كريمة فإنه سيتم توفير خدمات الانترنت فائق السرعة لنحو ٥٨ مليون مواطن فى ٤٥٠٠ قرية؛ حيث ستتضمن المرحلة الأولى من المبادرة مد كابلات الألياف الضوئية لعدد ١٧٠٠ قرية باستثمارات ١٢ مليار جنيه.



وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم الاتفاق مع السيد محافظ قنا على تنفيذ خطة لبناء أبراج المحمول بقنا بعدد يمثل ضعف ما تم بناؤه فى العام الماضى لتحسين خدمات المحمول فى المحافظة.

ومن جانبه؛ أشاد اللواء أشرف الداودى بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تطوير البنية التحتية للاتصالات وتحقيق التحول الرقمى؛ مشيدًا بالدور الهام الذى قامت به الوزارة لتطويع التكنولوجيا لخدمة المجتمع خلال فترة الجائحة خاصة دورها الفاعل في دعم المنظومة التعليمية والتعليم عبر الانترنت.



كما أشار السيد رئيس جامعة جنوب الوادى إلى التعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجامعة والذى أثمر عن إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية داخل الجامعة؛ معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المستقبلي؛ ومؤكدا على استعداده لتوفير اللوجستيات المطلوبة وتذليل كافة العقبات فى سبيل فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.



هذا وقد شهد الدكتور عمرو طلعت، واللواء أشرف الداودى مراسم توقيع ٤ مذكرات تفاهم؛ الأولى بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة قنا للتعاون فى تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسى الرقمى بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية الرقمية فى قرى المحافظة لتنمية القدرات الرقمية للأسر الأكثر احتياجًا، لتمكينهم اقتصاديًا بما يوفر حياة كريمة لهم. وقع الاتفاقية المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا.



والثانية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة قنا لتنمية القدرات والمهارات الرقمية لنحو 3000 متدرب على برامج أساسيات الحاسب الآلى والبرمجة من شباب المحافظة لتلبية احتياجات سوق العمل الحر، بالإضافة إلى التعاون بين الجانبين لدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كافة قطاعات التنمية المجتمعية والاقتصادية من خلال عدة محاور رئيسية وهى نشر ثقافة التعافى الأخضر المستدام بين الأفراد والاستهلاك المسؤول بين كافة فئات المجتمع، استنادًا إلى مبادرة (المسار الرقمى للتعافى الأخضر المستدام) التى أطلقتها الوزارة لرفع الوعى البيئى بمخاطر التغيرات المناخية وكيفية التصدى له، باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تتضمن المذكرة التعاون فى إتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى ودعم صناعته لخلق مزيد من فرص العمل فى هذا المجال. وقع مذكرة التفاهم؛ المهندسة/ هدى دحروج استشارى التنمية المجتمعية الرقمية، ومدير مشروع التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة فى مصر، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا.



فيما تنص مذكرة التفاهم الثالثة الموقعة بين المعهد القومى للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة جنوب الوادى على التعاون بين الجانبين لإعداد الكوادر بهدف إنشاء 6 أكاديميات تدريبية معتمدة لإعداد الكوادر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة (سيسكو، وهواوي، وأمازون، وفى أم وير، فورتينت، رد هات) حيث يعتبر المعهد أكاديمية إقليمية معتمدة لهذه الشركات العالمية. وقع مذكرة التفاهم؛ الدكتورة إيمان عاشور رئيس المعهد القومى للاتصالات، والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى.



بينما تهدف مذكرة التفاهم الرابعة الموقعة بين المعهد القومى للاتصالات وشركة ديجيتايز DIGITIZE إلى إعداد المتخصصين فى إنشاء وتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية واسعة النطاق وتأهيل كوادر- للعمل بمشاريع الشركة لتطوير البنية التحتية للاتصالات بصعيد مصر. وقع مذكرة التفاهم؛ الدكتورة إيمان عاشور رئيس المعهد، والمهندس / يسرى عتلم رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز.



وخلال اللقاء؛ استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة، والمحافظة فى مجال التطوير المؤسسى الرقمى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفذت مجموعة من جهود التطوير المؤسسى الرقمى بمحافظة قنا، ومنها؛ دعم استحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى بديوان عام المحافظة للمساهمة فى خلق نموذج عمل جديد يضمن استدامة أعمال التحول الرقمي، وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة اللازمة لمواكبة بيئة العمل لعدد (42) موظفًا من العاملين بمركز معلومات المحافظة والبوابة الإلكترونية والمراكز التكنولوجية المرشحين للعمل بتلك الوحدات.

كما تم تنفيذ عدد (680) شهادة لبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (610) من العاملين بالمحافظة والمديريات والمراكز والقرى التابعة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مبادرات تنمية وبناء القدرات الرقمية والتوعية والتثقيف والتأهيل الرقمى للمواطنين لعدد (2488) مواطن من كافة الفئات المجتمعية بواقع (3611) مسار مختلف، طبقًا لاحدث المعايير الدولية وبالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة فى المجال.



وأشار المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" إلى برامج الهيئة التى نفذتها فى "كرياتيفا" قنا لتحفيز الشباب على ريادة الأعمال، ودعم أنشطة العمل المهنى الحر، والتدريب التقنى، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات للتشبيك بين الشباب والمستثمرين؛ موضحا أنه بلغ عدد الشباب المستفيدين من برامج الهيئة داخل "كرياتيفا" قنا نحو ٨٧٥٧ شاب.

وأوضحت الدكتورة/ إيمان عاشور رئيس المعهد القومى للاتصالات أنه تم تدريب ١١٠٠ متدرب فى "كرياتيفا" قنا بالمبادرات المختلفة للمعهد والتى تشمل مبادرة شباب مصر الرقمية، ومنحة الألياف الضوئية للشباب، وبرنامج التدريب الصيفى لطلاب الجامعات، وبرنامج لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومى.



كما استعرضت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع خطط وأعمال المعهد داخل مركز إبداع مصر الرقمية بقنا والخدمات التدريبية التى يتيحها لأبناء المحافظة ومحافظات جنوب الصعيد، حيث بلغ عدد المتدربين منذ بدء التشغيل فى أغسطس 2020 وحتى الآن أكثر من ٢٧٠٠ شاب.



واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى تجارب ناجحة لعدد من نماذج الخريجين المتميزين من برامج الوزارة والجهات التابعة لها والتى تم تنفيذها داخل "كرياتيفا" قنا حيث نجح عدد من الشباب فى تطوير تطبيقات وفرت حلول تكنولوجية مبتكرة لخدمة العديد من المجالات بالمجتمع؛ فيما قام آخرون بتأسيس شركات ناشئة. كما تم استعراض تجارب عدد من خريجى مبادرات العمل الحر الذين نجحوا فى الحصول على فرص عمل متميزة فى سوق العمل الحر العالمى.



وفى سياق متصل؛ وجه الدكتور عمرو طلعت نحو إنشاء مركز للأبحاث والتطوير بالجامعة بالتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وجامعة جنوب الوادى، كما وجه نحو توفير خدمات الانترنت مجانا لمكتبة الجامعة.



واختتم الدكتور عمرو طلعت زيارته لمركز إبداع مصر الرقمية – قنا بتفقد معامل التدريب بالمركز.

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت يقوم اليوم بزيارة لمحافظة قنا لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى مبادرة حياة كريمة بالمحافظة. حيث تفقد السيد الوزير أعمال مد كابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بإحدى قرى حياة كريمة بقنا، كما افتتح أربعة مكاتب البريد بعد تطويرها.



ومن المقرر أن يتفقد الدكتور عمرو طلعت عدد من المدارس التى تم تجهيزها تكنولوجيا لتيسير العملية التعليمية للطلاب ذوى الإعاقات البصرية والذهنية. وكذلك تفقد سير العمل فى أحد مراكز خدمة العملاء للشركة المصرية للاتصالات.