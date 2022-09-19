يبحث عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن طريقة التقديم لوظائف وزارة الخارجية 1444 الشاغرة للجنسين (ذكور/إناث)، وذلك عقب فتح باب التقديم.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، عن فتح باب التقديم على وظائف وزارة الخارجية 1444 (210 وظيفة للرجال والنساء)، في العديد من التخصصات، حيث يتم التقديم على الوظائف الشاغرة عبر البوابة الإلكترونية جدارة، وذلك ابتداءًا من يوم السبت 28-02-1444، ويستمر التقديم حتى يوم لأربعاء 02-03-1444.

وأضافت وزارة الخارجية السعودية، أن المراتب الخاصة بالوظائف هي: (الرتبة الخامسة - السادسة - السابعة - الثامنة).

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، طريقة التقديم لوظائف وزارة الخارجية 1444 عبر رابط masar.gov.sa.. والشروط والضوابط، وهي على النحو التالي:-

طريقة التقديم لوظائف وزارة الخارجية 1444

- للتقديم على وظائف وزارة الخارجية قم بتسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية لجدارة مسار، عبر الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- نقوم بالتأكد من صحة البيانات الخاصة بنا في البوابة.

- نقوم بالضغط على اختيار التقديم على إعلانات الوظائف.

- نقوم بقراءة الإرشادات بشكل جيد.

- نقوم باختيار الوظيفة التي نرغب في التقديم عليها، بعد التأكد من توافر الشروط.

- وأخيرا نقوم بتقديم الطلب، ونضغط على أيقونة حفظ.

شروط التقديم لوظائف وزارة الخارجية 1444

وضعت وزارة الخارجية عدة شروط للترشيح على الوظائف المعلنة، تتمثل هذه الشروط فيما يلي:

- يتطلب التقديم "اختبار القدرة المعرفية".

- معادلة الشهادة من طرف وزارة التعليم، في حالة الحصول على الدرجة من خارج المملكة العربية السعودية.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

ضوابط ترشيح وزارة الخارجية 1444

- سيتم ترشيح المتقدمين الحاصلين على معدل 50 % فأعلى.

- في حلة تساوي المعدل يتم اختيار الأحدث من حيث سنة التخرج.

- سيتم اختيار المترشحين على أساس أعلى النقاط المكتسبة في المقابلة الشخصية.

- في حال عدم تطابق البيانات، سيتم استبعاد المترشح.

- الترشيح والقبول النهائي على الوظائف يتم بعد مطابقة البيانات، واجتياز للمقابلة الشخصية.

رقم وزارة الخارجية السعودية للتواصل والاستفسارات

أتاحت وزارة الخارجية السعودية، العديد من الطرق للتواصل والاستفسار، وهي:-

- الرمز البريدي.

- صندوق البريد.

- مركز الاتصال الموحد للخدمات الرقمية "رقم وزارة الخارجية".