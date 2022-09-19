تكليف الزميلة الصحفية "أسماء حسنين" أمين مساعد الإعلام بحزب مصر أكتوبر

كلفت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، والدكتور محمد بدران النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، الزميلة الصحفية " أسماء حسنين " بمنصب أمين مساعد أمانة الإعلام المركزية بالحزب.

من هي أسماء حسنين



ويذكر أن أسماء حسنين، باحثة دكتوراه، وحاصلة على ماجستير بقسم التاريخ جامعة عين شمس، وصحفية بجريدة الفجر، وعضو نقابة الصحفيين.



وكانت عضو بلجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة، وحصلت على دورة المحررين العسكرين من كلية الدفاع الوطني، باكاديمية ناصر العسكرية، ودورتي ادارة الازمات والتفاوض، وصناع القرار.