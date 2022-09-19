العراق يعلن عن مناقصة لشراء 300 ألف طن قمح خلال أيام

الاقتصاد
محصول القمح
محصول القمح

نقلت الوكالة الأنباء العراقية عن محمد حنون مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة قوله إن الدولة خصصت 930 مليار دينار (638 مليون دولار) لشراء 1.3 مليون قمح لتغطية الاستهلاك المحلي حتى مايو أيار 2023.

ونقلت وكالة عن إن العراق سيعلن عن مناقصة دولية لشراء 300 ألف طن قمح من مناشئ مختلفة "خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل".

كان تجار قد قالوا في الخامس من سبتمبر أيلول إن وزارة التجارة العراقية اشترت 100 ألف طن من القمح الأمريكي الأحمر الصلد بسعر 494 دولار للطن شاملة التكلفة والتأمين والشحن.

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