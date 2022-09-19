سعر الجنيه الإسترليني يتراجع لليوم الثالث على التوالي



تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية لليوم الثالث على التوالي اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره مقابل الدولار الأمريكي، على وشك ملامسة أدنى مستوى في 37 عاما المسجل في وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة، بفعل مخاوف ركود اقتصاد المملكة المتحدة، والشكوك حول وتيرة رفع سعر الفائدة من البنك المركزي البريطاني هذا الأسبوع.

وارتفع الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في 20 عاما، قبل انطلاق فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس على الأقل، ضمن جهوده المستمرة للسيطرة على التضخم التاريخي في الولايات المتحدة. انخفض الجنيه مقابل الدولار اليوم الإثنين بنسبة 0.3 % إلى 1.1384 دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.1417 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.1442 دولار.

فقد الجنيه يوم الجمعة نسبة 0.4 % مقابل الدولار، في ثاني خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى في 37 عاما عند 1.1350 دولار، تحت ضغط بيانات قاتمة عن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة البريطانية.