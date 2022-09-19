مسلسلات تصدرت التريند.. تعرف على أبرز المسلسلات التي يتم عرضها الآن

يتواجد حاليًا العديد من المسلسلات التي يتم عرضها على ساحة التلفزيون أو على أحد المنصات الرقمية التي تصدرت التريند.

مسلسل "الليلة واللي فيها "



يُعرض حاليًا مسلسل "الليلة واللي فيها" بطولة كلًا من زينة، محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، علاء مرسى، آلاء سنان، بكرى خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة في أول تعاون يجمعه بالنجمة زينة، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق، وهو مكون من 6 حلقات.

الليلة واللي فيها



قصة مسلسل "الليلة واللي فيها"

تدور أحداث مسلسل "الليلة واللي فيها" حول رشا مهندسة الديكور (زينة) والمتزوجة من أيمن (محمد شاهين)، ويطارد رشا ماضى أليم تسبب في اضطرابات نفسية لها وجعلها تذهب إلى طبيب نفسى دون علم زوجها، وتشاء الظروف أن تستضيف حاتم (أبيوسف) في منزلها وتدخل معه في علاقة، ولكنه يموت فجأة في المنزل فتحبر رشا على إخفاء جثته عن زوجها واللجوء إلى أساليب تضعها عرضة للابتزاز والخوف.

الليلة واللي فيها

مسلسل "طير بينا يا قلبي"



كما بدأ مؤخرًا عرض مسلسل "طير بينا يا قلبي" الذي يتم عرضه على شبكة قنوات ON، ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" كلًا من ريم مصطفى، بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هاله فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام،اسماعيل فرغلي، ماجده منير، الطفله ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.

طير بينا يا قلبي



قصة مسلسل "طير بينا يا قلبي"

وتدور أحداث مسلسل "طير بينا يا قلبي" في إطار اجتماعى كوميدى حول الأسرة ومنظومة التعليم، كما يسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الإنترناشونال والمدراس الحكومية والعديد من الصراعات التى يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.

طير بينا يا قلبي

مسلسل "أعمل إيه"



ومن ناحية أخرى يتم عرض مسلسل "أعمل إيه" عبر شاشة قنوات DMC، والمسلسل مكون من 45 حلقة.

ويشارك في بطولة مسلسل "أعمل إيه" كلًا من صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.

أعمل إيه



قصة مسلسل "أعمل إيه"



وتدور أحداث مسلسل "أعمل إيه" في إطار لايت كوميدي اجتماعي حول المشاكل الأبناء وتعليمهم، والتحديات الجديدة التي أصبحت تواجه الآباء في تربيتهم، حيث تجسد الفنانة صابرين دور مديرة مدرسة وهي زوجة الفنان خالد الصاوي ولديهما 4 بنات، بينما يقوم خالد الصاوي بتجسيد شخصية مهندس في الإذاعة المصرية.

أعمل إيه

مسلسل "وعد إبليس"

وعلى الصعيد الآخر تصدر مسلسل "وعد إبليس" تريند مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث على جوجل، بعد عرض أولى حلقاته، على منصة "VIP".



ويشارك في بطولة مسلسل "وعد إبليس" كلًا من عمرو يوسف والنجمة الأميركية بولا باتن والنجم السعودي يعقوب الفرحان، ونجوم مصر والعالم العربي فتحي عبد الوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد مجدي، أحمد الرافعي، محمد يسري، محمد مرزبان، الراحلة مها أبوعوف، خالد كمال، معتز هشام، مراد مكرم، عمرو جمال، وضيفة الشرف نيللي كريم، وآخرين.

وعد إبليس



قصة مسلسل "وعد إبليس"



يندرج مسلسل "وعد إبليس" تحت لون الرعب والإثارة التي يعشقها العديد من الجماهير، حيث تدور الأحداث حول رجل الأعمال شاب يدعى إبراهيم، تصاب زوجته بمرض خطير ليس له علاج، فيلجأ إلى شخص أقنعه بأنه قادر على شفاء زوجته ولكن في المقابل يوقع عقد بيع روحه لإبليس بعد موته.