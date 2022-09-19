"المركزي الألماني" يتوقع تضاعف علامات ركود الاقتصاد وسط أزمة الطاقة

توقع البنك المركزي الألماني إنه من المرجح بشكل متزايد أن يتقلص أكبر اقتصاد في أوروبا لفترة “طويلة” بضغط من تقليص موسكو لإمدادات الطاقة إلى القارة.

وذكر البنك في تقريره الشهري الصادر الإثنين، أن علامات الركود في الاقتصاد الألماني تتضاعف، محذرًا من تراجع واسع النطاق وطويل الأمد في الناتج الاقتصادي.

وتوقع انكماش الاقتصاد قليلًا في الربع الثالث من العام الجاري، قبل حدوث انخفاض ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 وبداية عام 2023.

كما توقع المركزي الألماني إمكانية تجنب البلاد التقنين الرسمي للوقود خلال الأشهر المقبلة، لكنه رأى أن التخفيضات الضرورية في الاستهلاك ستدفع الشركات إلى الحد من الإنتاج أو إيقافه مؤقتًا.

ومع ذلك، أوضح أنه من غير المرجح أن يكون تأثير ذلك سيئًا مثل السيناريو الذي رسمه البنك في يونيو، عندما توقع انكماش الاقتصاد بنسبة 3.2% في عام 2023.