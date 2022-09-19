حالة الطقس غدا الثلاثاء 20-9-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء 20-9-2022، إذ ستكون هناك أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وتسود حالة من الاستقرار النسبي على الطقس غدًا، وفق بيان الأرصاد الجوية الصادر منذ قليل عن خبراء الهيئة، إذ تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقسًا حارًا رطبًا نهارًا، مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة رطبًا على جنوب الصعيد.

وعن حالة الموج غدًا الثلاثاء في البحر المتوسط، ستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 لـ2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر فحالة الموج خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج بين متر واحد و1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وذكر خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن تنشط الرياح ليلًا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا 20 سبتمبر 2022 على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 31 24

العاصمة الإدارية 32 23

6 أكتوبر 32 23

بنها 31 24

دمنهور 30 22

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 31 23

دمياط 30 23

بورسعيد 29 24

الإسماعيلية 32 23

السويس 31 22

الزقازيق 31 24

شبين الكوم 31 23

طنطا 31 23

شلاتين 34 26

الإسكندرية 29 23

العلمين الجديدة 29 22

وادي النطرون 30 23

مطروح 28 21

السلوم 30 19

سيوة 33 20

العريش 30 22

رفح 30 20

الطور 35 25

كاترين 29 18

رأس سدر 33 24

نخل 31 17

طابا 32 24

نويبع 33 24

حلايب 31 27

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 21

بني سويف 32 21

المنيا 34 20

أسيوط 34 20

سوهاج 35 22

قنا 36 21

الأقصر 36 22

أسوان 37 25

الوادي الجديد 37 19

أبو سمبل 36 24

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 32 27