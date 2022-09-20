أسعار الدولار اليوم مع قرب انتهاء الاتفاق مع صندوق النقد

يتزايد الترقب حول التحرك في أسعار الدولار أمام الجنيه، مع اقتراب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول التمويل الجديد وسط توقعات بتراجع جديد في سعر الجنيه لتسجل العملة الخضراء نحو 22 جنيه، واستقرت العملة الأمريكية في بداية التعاملات اليوم بالبنوك.

أسعار الدولار في البنوك



سجل سعر الدولار اليوم، ببنك مصر 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الدولار اليوم 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار اليوم 19.37 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، في البنك العربي الأفريقي الدولي.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار اليوم 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

وفي بنك أبوظبي، وصل سعر الدولار اليوم 19.42 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، نحو 19.35 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة، وصل سعر الدولار اليوم إلى 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي سجل سعر الدولار 19.42 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار عند 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع وفقًا لبنك الإسكندرية.

في بنك البركة بلغ سعر الدولار 19.32 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار 19.35 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

سجل سعر الدولار في بنك بلوم 19.32 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

في ميد بنك بلغ سعر الدولار 19.42 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل سعر الدولار 19.35 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار عند 19.39 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.