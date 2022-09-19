ارتفاع مؤشرات وول ستريت بالختام قبل رفع أسعار الفائدة

الاقتصاد
وول ستريت
وول ستريت

 

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الاثنين بعد جلسة متقلبة، إذ يترقب المستثمرون معدل رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.

ووفقا للبيانات الأولية، زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 27.08 نقطة، أي 0.70 بالمئة، ليغلق عند 3900.00 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 86.78 نقطة، أي 0.76 بالمئة، إلى 11535.18 نقطة.

كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 200.30 نقطة، أي 0.65 بالمئة، إلى 31022.72 نقطة.

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