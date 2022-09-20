أسعار العملات العربية والاجنبية بالبنوك بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-9-2022

سجلت أسعار العملات العربية والاجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء 20-9-2022 استقرار، وسط ترقب لقرارات البنك المركزي المصري نهاية هذا الأسبوع حول اسعار الفائدة.

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 20-9-2022:

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 20-9-2022، نحو 19.33 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 22 جنيه للشراء، و22.14 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 5.14 جنيه للشراء و5.17 جنيه للبيع وسجل سعر الريال القطري نحو 5.27 جنيه للشراء و5.37 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 62.63 جنيه للشراء و63 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الاهلي اليوم الثلاثاء 20-9-2022:

سجل سعر الجنيه الاسترليني في بنك الاهلي اليوم الثلاثاء 20-9-202 نحو 22.10 جنيه للشراء و22.26 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو إلى 19.39 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 5.27 جنيه للشراء و5.29 جنيه للبيع، والدينار الكويتي نحو 60.58 جنيه للشراء و62.97 جنيه للبيع، والريال السعودي 5.14 جنيه للشراء و5.16 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية في بنك مصر اليوم الثلاثاء 20-9-2022:

سجل سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر اليوم الثلاثاء 20-9-202 نحو 22.10 جنيه للشراء و22.26 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو إلى 19.39 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 5.27 جنيه للشراء و5.29 جنيه للبيع، والدينار الكويتي نحو 60.58 جنيه للشراء و62.97 جنيه للبيع، والريال السعودي 5.14 جنيه للشراء و5.16 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك التجاري الدولي اليوم الثلاثاء 20-9-2022:

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم الثلاثاء 20-9-2022 نحو 19.41 جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني نحو 22.12 جنيه للشراء و22.28 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 61.15 جنيه للشراء و63 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي إلى 5.14 جنيه للشراء و 5.17 جنيه للبيع.