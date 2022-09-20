ظهرت حالا| نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022.. الرابط والخطوات والأوراق المطلوبة

ظهرت حالا نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، حيث يبحث عدد كبير من الطلاب عن الرابط والخطوات والأوراق المطلوبة، وجاء هذا بعد إعلان المؤتمر الصحفي لجامعة الأزهر عن نتيجة تنسيق الأزهر 2022 لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول والدور الثاني، وذلك للقسمين العلمي والأدبي البنين والبنات اليوم الثلاثاء الموافق 19 من سبتمبر لعام 2022، للقبول بالكليات للعام الدراسي الجديد.

ويوفر موقع الفجر الإلكتروني لمتابعيه الكرام من أبناء الثانوية الأزهرية كافة التفاصيل المتعلقة حول نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، لكي يطمئن قلب الطلاب ومعرفة الكليات المتاحة من خلال المجموع الحاصلين عليه.

وبعد إغلاق باب تسجيل الرغبات يوم الجمعة الماضية، ظل الطلاب من أبناء الدور الثانى والمتخلفين من الدور الأول، يبحثون عن رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

رابط نتيجة تنسيق الأزهر المرحلة الثانية:

يستطيع طلاب الأزهر الحصول على نتيجة تنسيق الأزهر 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكترونى عبر هذا الرابط هنا

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

ومن جهتهم، يستطيع طلاب الشهادة الأزهرية اتباع مجموعة من الخطوات للحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية المرحلة الثانية:

1- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للأزهر الشريف.

2- الحصول على نتيجة تنسيق الأزهر من خلال خدمات تنسيق الثانوية.

3- ادخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

4- اضغط على عرض النتيجة.

5- سوف تظهر نتيجة تنسيق الأزهر للطلاب بسهولة.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022.. الأورق المطلوبة

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر بعد ظهور نتيجة تنسيق الازهر، إليكم التفاصيل:

1- شهادة ميلاد.

2- طباعة 4 صور من شهادة الثانوية.

3- ورقة الترشيح (من على الموقع بعد ظهور التنسيق).

4- تجهيز 6 صور من البطاقة الشخصية + بطاقة ولي الأمر.

5- تجهيز 8 صور مدون عليها الإسم مقاس 4×6.

6- استمارة 2 جند من منطقة التجنيد التابع لها واستمارة 6 جند لكل المواليد أكبر من 2002 من مركز الشركة (خاص بالذكور).

7- دوسيه بلاستيك.