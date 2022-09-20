تنسيق جامعة الأزهر 2022.. تعرف على موعد فتح التنسيق للمتخلفين وتعديل الرغبات

أكد الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن الطلاب سيتم إعادة فتح باب تعديل لترشيح لهم، وسيتم تعديل الرغبات من خلال بوابة مصر الرقمية، وفقا للمجموع والمنطقة الجغرافية.

وطبقا للحد الأدني سوف يختار الطالب الكلية التي يريدها ويضغط تحويل ويطبع بطاقة الترشيح، وفقا لما أوضحه الشربيني.

وأشار إلى أنه سوف يتاح ذلك أيضا للطلبة الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية خلال الأسبوع الجاري.

موعد فتح التنسيق للمتخلفين وتعديل الرغبات

وتابع الشربيني: سيتم فتح التحويل لمدة 48 ساعة من صباح يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر حتى مساء يوم الجمعة 23 سبتمبر.

توفير سكن جامعي للمستجدين وفتح الباب خلال أيام

وأضاف الشربيني خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة، أنه سيتم فتح الباب للمستجدين خلال أيام للسكن بالمدن الجامعية.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

وظهرت حالا نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، حيث يبحث عدد كبير من الطلاب عن الرابط، وجاء هذا بعد إعلان المؤتمر الصحفي لجامعة الأزهر عن نتيجة تنسيق الأزهر 2022 لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول والدور الثاني، وذلك للقسمين العلمي والأدبي البنين والبنات اليوم الثلاثاء الموافق 19 من سبتمبر لعام 2022، للقبول بالكليات للعام الدراسي الجديد.

ويوفر موقع الفجر الإلكتروني لمتابعيه الكرام من أبناء الثانوية الأزهرية كافة التفاصيل المتعلقة حول نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، لكي يطمئن قلب الطلاب ومعرفة الكليات المتاحة من خلال المجموع الحاصلين عليه.

وبعد إغلاق باب تسجيل الرغبات يوم الجمعة الماضية، ظل الطلاب من أبناء الدور الثاني والمتخلفين من الدور الأول، يبحثون عن رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

رابط نتيجة تنسيق الأزهر المرحلة الثانية

يستطيع طلاب الأزهر الحصول على نتيجة تنسيق الأزهر 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكترونى عبر هذا الرابط هنا