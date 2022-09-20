تفاصيل اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي

في ضوء تطوير ودعم المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك عن طريق مساعدتهم على الدخول إلى سوق العمل تم عقد اتفاقية بين وزارة الموارد البشرية وبنك التنمية الاجتماعية

تفاصيل الاتفاقية

صرحت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الرسمي، أن هذه الاتفاقية ستكون من خلال إطلاق برنامج مشترك يدعم المسجلين في الضمان الاجتماعي، وتقديم مجموعه من البرامج التمويلية والتدريبية والتأهيلية لمساعدة مستفيدي الضمان على الدخول إلى سوق العمل ، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على منتجات وبرامج بنك التنمية الاجتماعية.

أهداف الاتفاقية

بناء علاقة استراتيجية قوية بين البنك والوزارة.

اطلاق برنامج تعاون بين الطرفين.

دعم المواطنين السعوديين مستحقي الضمان الاجتماعي، والمسجلين فيه.

يوفر البنك لمستفيدي الضمان الاجتماعي المنتجات، وبرامج التنمية الاجتماعية التي تساعدهم في الدخول إلى سوق العمل.

تقديم عدد كبير من البرامج التي تساعد على تمويل المواطنين.

اطلاق برامج تدريبية لدعم المواطنين مستحقي الضمان الاجتماعي، وتدريبهم على العمل، وتأهيلهم بصورة متميزة للدخول إلى سوق العمل بكل سهولة.

ما شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

ذكرت وزارة الضمان الاجتماعي عدد من الشروط للتسجيل في الضمان الاجتماعي وهي كالاتي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.

يمكن لزوجة أو أرملة لمواطن سعودي لديها أطفال سعوديين الحصول على هذا المعاش بشرط تحقيق هذه الشروط أن تكون الزوجة مقيمة إقامة شرعية في المملكة العربية السعودية. يجب إبراز المستندات التي تؤكد حالة المرأة وأطفالها.

إذا كانت الأرملة أو المطلقة سعودية وكان زوجها أجنبيًا، فهناك بعض الشروط التي يجب توافرها والشروط كما يلي يجب أن تكون مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية. يجب تقديم المستندات التي تثبت أنها متزوجة بالفعل من أجنبي. يجب أن يكون الأطفال مقيمين بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية.

هذا المعاش متاح أيضًا لجميع الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن يجب استيفاء عدد من الشروط وهي: تقديم جميع المستندات التي يمكن استخدامها لتأكيد الحالة. يجب أن يكون الدخل أقل من الدخل من المعاش.



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني من خلال الدخول على الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي وإتباع خطوات التسجيل، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية: