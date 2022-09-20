ننشر نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2022-2023م.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، والأمين العام للجامعة.

وقدم داود الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على دعمه الكامل، وقدم أيضا التهنئة للطلاب الجدد والشكر للقائمين على مكتب التنسيق.

وأكد على توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات.