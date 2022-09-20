تنسيق الجامعات 2022.. جامعة الأزهر تعلن نتيجة القبول بكلياتها

ظهرت منذ قليل نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2022، حيث أعلنت الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2022-2023م، وقدم داود التهنئة للطلاب الجدد والشكر للقائمين على مكتب التنسيق، مؤكدا على توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة - قبلي - بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، وقال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن إجمالي عدد الناجحين بالثانوية بلغ (93132) طالبا، تقدم منهم للتنسيق (78085) طالبا.

كيفية الاستعلام على النتيجة وخطواته

وأتاحت وزارة التعليم العالي لطلاب تنسيق المرحلة الثانية، الرابط الإلكتروني للاستعلام على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من خلال هذا الرابط.

وللاستعلام:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط

- وبعدها يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري.

- ستظهر اسم الكلية التي تم ترشيح الطالب إليها.

- وأخيرًا طباعة بطاقة الترشيح التي ستظهر للطالب واحتفظ بها.

الحد الأدنى للقبول

- الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%.

- كليات طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38%.

- كليات طب بنين وبنات أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77%.

- كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38%.

- كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62%.

- كلية هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92%.

- هندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85%.

القسم الأدبي بنين

كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 373 ) درجة بنسبة 59.21%،

كلية الإعلام ( 506 ) درجة بنسبة 80.32%،

شريعة وقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات ( 450 ) درجة بنسبة 71.43%،

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 416 ) درجة بنسبة 66.03%،

كلية التربية الرياضية القاهرة ( 380 ) درجة بنسبة 60.32%

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 371 ) درجة بنسبة 58.89%

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 348 ) درجة بنسبة 55.24%،

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (374 ) درجة بنسبة 59.37%.

القسم العلمي بنين

كلية العلوم القاهرة تخصص عام ( 533 ) درجة بنسبة 82%،

كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام ( 530 ) درجة بنسبة 81.54%،

اللغات والترجمة تخصص عام ( 406 ) درجة بنسبة 62.46%،

معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة ( 575 ) درجة بنسبة 88.46%،

معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة ( 566 ) درجة بنسبة 87.08%،

كلية الاعلام ( 499 ) درجة بنسبة 76.77%،

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 471 ) درجة بنسبة 72.46%،

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 489 ) درجة بنسبة 75.23%،

كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 379 ) درجة بنسبة58.31%،

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 435 ) درجة بنسبة 53.08%.

القسم العلمي بنات

كلية التمريض بنات (586) درجة بنسبة 90.15%.

كلية العلوم تخصص عام ( 577 ) درجة 88.77%،

المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 565 ) درجة بنسبة 86.92%.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام ( 553 ) درجة بنسبة 85.08%،

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (526) درجة بنسبة 80.92%

القسم الأدبي بنات

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام ( 551 ) درجة بنسبة 87.46%،

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (519) درجة بنسبة 82.38%،

كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام ( 425 ) درجة بنسبة 67.46%،

معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية العربية بنات القاهرة ( 442 ) درجة بنسبة 70.16%.