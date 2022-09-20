الداخلية تضبط مزور شرع في الحصول على قرض بنكي بالإسماعيلية

حوادث
قوات الأمن
قوات الأمن

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في القبض على شخص شرع في الحصول على قرض بنكي بمستندات مزورة بالإسماعيلية.
 

ورود معلومات لأجهزة الأمن 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية بالتقدم لمسئولي أحد البنوك بمستندات طلب حصول على قرض بنكي مرفقًا بها كشف حساب بنكي مزور بإسمه منسوب صدوره لبنك آخر يفيد "على غير الحقيقة " أن تعاملاته البنكية على ذلك الحساب بالسحب والإيداع تجاوزت 5 مليون جنيه بهدف إظهار ملاءته المالية بقصد إدخال الغش والتدليس على مسئولي البنك المشار إليه للحصول على ذلك القرض.

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القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه بإصطناع كشف الحساب البنكي عن طريق إستخدام برامج التعديل والحذف والإضافة " الفوتوشوب "، كما أمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية.

وزارة الداخلية وزير الداخلية قرض بنكي

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