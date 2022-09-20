حسن نصار: سوق العقارات والذهب الأكثر طلبًا خلال الفترة الحالية

تعتبر العقارات والذهب من القطاعات الأكثر نشاطًا خلال افترة الحالية، حيث أن العقار والذهب من أهم الملاذات الأمنة التي يعتمد عليها على المستثمرين في وقت الأزمات الاقتصادية، وهو ما يؤدى لارتفاع الطلب على العقارات والذهب في تلك الفترة التى تشهد العديد من الازمات الاقتصادية وارتفاع مستمر في أسعار السلع وانخفاض في قيمة الجنيه أمام الدولار.

من جانبه قال حسن نصار – رئيس مجلس إدارة شركة السبائك الذهبية بي تي سي، إن شركته تسعى لبحث إمكانية التعاون مع كبرى الشركات في قطاع العقارات والمهتمين بهذا المجال، لعرض خدماتها التي تلبي احتياجات الشركات من طرح هدايا راقية وذات قيمة كبيرة، ويأتي ذلك في إطار المهمة التي تتبناها الشركة لإحياء ثقافة التهادي بالعملات والسبائك الذهبية، إذ تطرح الشركة خدمات متنوعة للشركات بما يناسب احتياجات كل منها، من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات الذهبية من العيار 24 و21 في أوزان متنوعة تبدأ من 1 جرام.

واوضح نصار أن هذا هو الهدف من المشاركة في معرض سيتي سكيب للعام الثاني على التوالي من أجل التواصل المباشر مع الشركات وعرض منتجاتنا السابقة التي تم تصميمها خصيصًا للشركات في الوصول إلى شرائح جديدة من قطاع العقارات وإبرام تعاقدات مثمرة."

وأضاف نصار أن القطاع العقاري على وجه التحديد من أكثر القطاعات طلبًا لخدمات الشركات سواء من حيث تشجيع الموظفين وتوطيد شبكة علاقاته مع الموردين والمقاولين وصولًا إلى إنجاح حملاته التسويقية وإضافة أفكار جديدة ومبتكرة لجذب العملاء.

وينطلق معرض سيتي سكيب يوم 21 إلي 24 سبتمبر فى مركز مصر للمعارض الدولية ، حيث يضم عدد من المطوريين في مصر الذين يقدمون مجموعة من العروض خلال ايام المعرض.

ويذكر أن هناك طلب كبير على الوحدات في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية، مدينة المستقبل، العالمين، مدينة الجلالة كما سيشهد السوق تسليم عدد كبير من المشاريع سكنية في الفترة القادمة.