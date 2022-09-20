تنسيق الجامعات 2022.. جامعة الأزهر تعلن نتيجة القبول بكلياتها والأوراق المطلوبة

أعلنت جامعة الأزهر، في مؤتمر صحفي قبل قليل، نتيجة تنسيق القبول بكلياتها للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021-2022.

وأغلق باب تسجيل الرغبات يوم الجمعة لطلاب الدور الثاني والمتخلفين من الدور الأول، كما عقدت الجامعة مؤتمر صحفي وأعلنت خلاله نتيجة التنسيق.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر بعد ظهور التنسيق، ووفقا للأعوام السابقة هي كما يلي:



- مطلوب من الطلاب شهادة ميلاد



- 4 صور من شهادة الثانوية



- ورقة الترشيح (من على الموقع بعد ظهور التنسيق)



- 6 صور من البطاقة الشخصية + بطاقة ولي الأمر



- 8 صور مدون عليها الاسم مقاس 4×6



- استمارة 2جند من منطقة التجنيد التابع لها واستمارة 6 جند لكل المواليد أكبر من 2002 من مركز الشركة (خاص بالذكور)



- دوسيه بلاستيك

ظهرت حالا نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

ظهرت حالا نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، حيث يبحث عدد كبير من الطلاب عن الرابط والخطوات والأوراق المطلوبة، وجاء هذا بعد إعلان المؤتمر الصحفي لجامعة الأزهر عن نتيجة تنسيق الأزهر 2022 لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول والدور الثاني، وذلك للقسمين العلمي والأدبي البنين والبنات اليوم الثلاثاء الموافق 19 من سبتمبر لعام 2022، للقبول بالكليات للعام الدراسي الجديد.

ويوفر موقع الفجر الإلكتروني لمتابعيه الكرام من أبناء الثانوية الأزهرية كافة التفاصيل المتعلقة حول نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، لكي يطمئن قلب الطلاب ومعرفة الكليات المتاحة من خلال المجموع الحاصلين عليه.

وبعد إغلاق باب تسجيل الرغبات يوم الجمعة الماضية، ظل الطلاب من أبناء الدور الثانى والمتخلفين من الدور الأول، يبحثون عن رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

رابط نتيجة تنسيق الأزهر المرحلة الثانية

يستطيع طلاب الأزهر الحصول على نتيجة تنسيق الأزهر 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكترونى عبر هذا الرابط هنا