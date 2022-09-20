القبض على نصاب انتحل صفة موظف بإحدى الجهات بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة موظف بإحدى الجهات، والاستيلاء على أموالهم زاعما قدرته على إنهاء مصالحهم الحكومية.

ورود معلومات لأجهزة الأمن

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إنتحاله صفة موظف بإحدى الجهات، وإستغل تلك الصفة المزعومة في النصب والإحتيال على المواطنين بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم ببعض المصالح والجهات الحكوميـــة من خـــــلال إيهامهم بنفـــــوذه المزعــومة "على خلاف الحقيقة " نظير حصوله منهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.



القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف محل إقامته وأمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى نشاطه الإجرامى وبفحصه فنيًا تبين أنه يحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية بينه وبين ضحاياه على تطبيق "الواتس آب " تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.