بعد 13 واقعة.. سقوط عصابة سرقات الدرجات النارية بالغربية

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة عناصر تشكيل عصابي بالغربية تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية، وإعادة المسروقات.





ورود معلومات لأجهزة الأمن

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية قيام 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الضفيرة".

القبض على المتهمين



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (13) واقعة سرقة وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.