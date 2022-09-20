محمد الشرنوبي ينتقد صُناع السوشيال ميديا

انتقاد الشرنوبى لصُناع السوشيال ميديا

انتقد الفنان " محمد الشرنوبي" صُناع السوشيال ميديا علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"



انتقد الفنان " محمد الشرنوبي" علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا "ربنا يسامح اللي دخل ال social media في حياتنا وخلى اي حد ملوش لازمة يبقى مدي نفسه الحق إنه يهاجم وينتقد اي شخصية عامة بشكل وحشي وقليل الادب .. يارب الناس تخليها في نفسها وتشوف عيوبها وتبطل تحكم على غيرهم "

آخر أعمال محمد الشرنوبي في السينما المصرية

وكانت أخر اعمال "محمد الشرنوبي" في السينما المصرية فيلم" ١١.١١" ويجسد شخصية " زين" وتدور أحداث الفيلم حول سعيد المحامي وثلاث شخصيات، عاليا، زين، راضي، يضعهم القدر في طريق طلقة طائشة من مسدس سعيد الذي يقدم على الانتحار داخل سيارته، كل شخصية من الشخصيات لديها صراعها في الحياة، والذي يضع كل منهم أمام اختيار صعب، ويجب على كل منهم حسم قراره بالاختيار بين عدة قرارات غاية في الصعوبة.

يشارك في بطولة الفيلم الفنان" إياد نصار"، الفنانة" غادة عادل"، الفنان" محمد الشرنوبي"، الفنانة "إنجي المقدم"، الفنانة" نور إيهاب" والفنان" عمر الشناوي". من

ﺇﺧﺮاﺝ "كريم أبو زيد"،و من ﺗﺄﻟﻴﻒ" ياسر عبدالباسط".

آخر أعماله في الدراما المصرية والتليفزيون

وفي العمل الدرامي والتلفزيوني كان يجسد شخصية" الشيخ يحيى" في مسلسل "فاتن أمل حربي" وتدور أحداث المسلسل في إطار قصة أمل الموظفة بالشهر العقاري، والتي تقرر الانفصال عن زوجها سيف بالطلاق، فتجد نفسها في مواجهة العديد من الصعاب، وتتحمل مسؤولية تربية ابنتيها بمفردها، وتكتشف أن القانون في صف زوجها في حال زواجها مرة أخرى.

وشارك في بطولته الفنان "شريف سلامة"، الفنانة "نيلي كريم"، الفنان "محمد الشرنوبي"، الفنانة "هالة صدقي"

الفنان "خالد سرحان"، الفنان "محمد ثروت"

من ﺇﺧﺮاﺝ "محمد جمال العدل" ،مايكل عزمي (مخرج مساعد) ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ "إبراهيم عيسى "

اخر الألبوم غنائي للشرنوبي

جدير بالذكر أن آخر أعماله الغنائية كانت اغنية “ ايه اللذاذة دي ” والتي طرحت في العام الماضي من كلمات" محمد يسري" ومن ألحان" محمد الشرنوبي" ومن توزيع" جلال حمداوي"