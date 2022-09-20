فتاة تتهم Adam Levine بخيانة زوجته معها.. وتؤكد: "استغلني وتلاعب بمشاعري"

شهد صباح اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، أزمة على جميع مواقع السوشيال ميديا، بعد خبر خيانة Adam Levine لزوجته الحامل بيهاتي برينسلو، وذلك بجانب الكشف أنه يرغب في تسمية طفله القادم باسم حبيبته الجديدة.

وزعمت فتاة تُدعى Sumner Stroh، أن Adam Levine كان يخون زوجته معها.

فتاة تتهم Adam Levine بخيانة زوجته معها

وتأتي هذه الأخبار عقب أسبوع واحد فقط من إعلان زوجته بهاتي برينسلو أنها تنتظر وصول طفلها الثالث.

وكشفت عنه صحيفة Daily Mail، إذ نشرت صورًا لعائلة آدم وبيهاتي أثناء تناولهم للغداء في سانتا باربرا، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأظهرت الصور التي ألتقطت لبيهاتي علامات الحمل بشكل واضح، حيث كانت ترتدي فستانًا ضيقًا أزرق اللون.

ونشرت الفتاة Sumner Stroh على موقع إنستجرام مقطع فيديو يتضمن مجموعة من الرسائل المباشرة المزعومة عبر TikTok، يوم 19 من سبتمبر 2022، حيث طالبها آدم ليفين بإقامة علاقة غرامية، وجهت سومنر الاتهامات لآدم زاعمة أن تلك العلاقة استمرت لمدة عام تقريبًا وأن آدم "استغلها" و"تلاعب بها" وبعد أن توقفوا عن الحديث سأل عما إذا كان بإمكانه تسمية طفله باسمها.

قالت Sumner Stroh قبل أن تكشف عن حديثها عن آدم ليفين: "كنت على علاقة برجل متزوج من عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، قد أرسلت بعض لقطات الشاشة بتهور إلى عدد قليل من الأصدقاء الذين اعتقدت أنني أثق بهم وحاول أحدهم بيعها لصحيفة تابلويد لذلك أنا هنا".

وأضافت Sumner Stroh: "مدركين أن الناس سيحاولون ملء الفجوات بالعديد من الافتراضات الخاطئة. لا أشعر أنني أقدم أي خدمة بالنظر إلى الطريقة التي يجب أن يسير بها هذا الأمر، هناك الكثير من الأشياء التي يجب هضمها ولكن نأمل على الأقل أن تكون الحقيقة خارجة يمكن أن تقدم بعض الخير".

وكشفت Sumner Stroh في فيديو TikTok الخاص بها عما بدا أنه رسائل مباشرة على إنستجرام بينها وبين آدم رغم أنها لم تشر إلى وقت حدوث العلاقة المزعومة، مضيفة إنها لم تتحدث إلى آدم لفترة أشهر بعد نشر لقطة الشاشة مما دفعها إلى كتابة رسالة على إنستجرام في 1 يونيو 2022.

علقت سومنر على الفيديو قائلة: "أشعر بالخجل لأنني ارتبطت برجل يفتقر تمامًا إلى الندم والاحترام"، تمت مشاهدة الفيديو 7.5 مليون مرة في 10 ساعات منذ نشره.