تنسيق الأزهر 2022 علمي بنين.. ننشر رابط النتيجة ودرجات القبول

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر عن نتيجة تنسيق الأزهر 2022، كما قدم التهنئة للطلاب الجدد والشكر للقائمين على مكتب تنسيق الأزهر.

أكد على توحيد الحد الأدني لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، وفيما يلي نقدم لكم رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2022، وردات القبول لشعبة علمي بنين.

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2022

كما يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2022 من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــا، ثم كتابة رقم الجلوس والرقم السري، كذلك الرقم التأكيد والضغط على التالي لتظهر نتيجة تنسيق الأزهر 2022 خلال لحظات متمثلة فى بطاقة ترشيح بها الكلية أو المعهد المرشح للطالب الالتحاق به.

نتيجة تنسيق الأزهر 2022 علمي بنين

قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن إجمالي عدد الناجحين بـ الثانوية بلغ (93132) طالبا، تقدم منهم للتنسيق (78085) طالبا.

تنسيق الأزهر بكليات طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%.

تنسيق الأزهر في كليات طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %.

تنسيق الأزهر في كليات طب بنين وبنات اسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %.

تنسيق الأزهر في كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %.

تنسيق الأزهر في كليان طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62%.

تنسيق الأزهر في كلية هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %، وهندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85 %.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 القسم العلمي بنين

تنسيق الأزهر في كلية العلوم القاهرة تخصص عام (533) درجة بنسبة 82 %.

تنسيق الأزهر في كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام (530) درجة بنسبة 81.54 %.

تنسيق الأزهر في اللغات والترجمة تخصص عام (406) درجات بنسبة 62.46 %.

تنسيق الأزهر في معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة (575) درجة بنسبة 88.46 %.

تنسيق الأزهر في معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة (566) درجة بنسبة 87.08 %.

تنسيق الأزهر في كلية الاعلام (499) درجة بنسبة 76.77 %.

تنسيق الأزهر في كلية التجارة القاهرة تخصص عام (471) درجة بنسبة 72.46 %.

تنسيق الأزهر في كلية الزراعة القاهرة تخصص عام (489) درجة بنسبة 75.23 %.

تنسيق الأزهر في كلية التربية بالقاهرة تخصص عام (379) درجة بنسبة 58.31 %.

تنسيق الأزهر في كلية اللغة العربية تخصص عام (435) درجة بنسبة 53.08%.