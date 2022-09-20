استمرار العمل بمنظومة فارق نقاط الخبز.. "التموين": منح 10 قروش على كل رغيف يتم توفيره

تستمر منظومة نقاط الخبز حسب ما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ليتم منح بطاقة التموين 10 قروش عن كل رغيف خبز يتم توفيره من إجمالي حصة الخبز المخصصة للبطاقة بناء على عدد أفرادها

وأكدت الوزارة أن منظومة فارق نقاط الخبز يعد تشجيعًا على ترشيد استهلاك الخبز البلدي المدعم.

ويمكن معرفة مبلغ فارق نقاط الخبز المستحق للأسرة شهريًا بناء على عدد الأرغفة التي تم توفيرها من الحصة الإجمالية من الخبز البلدي المخصص لها، وذلك من خلال بونات صرف الخبز التي تتسلمها الأسرة من ماكينة صرف الخبز من المخبز البلدي بعد كل عملية صرف للعيش البلدي.

وتحصل بطاقة التموين على حصة يومية من الخبز البلدي بناء على عدد أفرادها، إذ يحق لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية صرف عدد 5 أرغفة يوميًا من العيش البلدي، وتحصل البطاقة المقيد عليها على سبيل المثال 4 أفراد على 20 رغيفًا بلدي يوميا بواقع 600 رغيف طوال الشهر بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، وأقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف حصة الخبز البلدي اليومية للفئات المحذوفة من الدعم التمويني، وإسقاط السلع التموينية الشهرية فقط والإبقاء على صرف العيش البلدي لها.